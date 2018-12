Ranieri verliest bij terugkeer op Stamford Bridge

De coach die sinds vorige maand Fulham onder zijn hoede heeft, zag zijn ploeg met 2-0 verliezen bij Chelsea, de club waar hij van 2000 tot en met 2004 trainer was.

Pedro schoot Chelsea al in de vierde minuut op 1-0 na een goede actie van N'Golo Kanté. Fulham, dat laatste staat in de Premier League, mocht vervolgens lang hopen op de gelijkmaker. Pas in de slotfase maakte invaller Ruben Loftus-Cheek op aangeven van Eden Hazard de 2-0.

Chelsea heeft de achterstand op koploper Manchester City verkleind naar zeven punten. City won zaterdag al met 3-1 van Bournemouth.