Robben vertrekt bij Bayern München

De 34-jarige aanvaller kondigde zondagmiddag aan dat hij het na tien jaar voor gezien houdt in München. „Het waren tien geweldige jaren. Het is mooi geweest. Dit is mijn laatste seizoen”, aldus Robben tegenover het Duitse Omnisport.

Zeer succesvol

Robben won met Bayern alles wat er te winnen valt. Zo werd hij zeven keer landskampioen met de Zuid-Duitsers en veroverde de Nederlander in 2013 de Champions League. In de finale op Wembley maakte hij in de blessuretijd de winnende goal: 2-1.

In 2013 pakte Bayern ook de Wereldbeker voor clubteams en de DFB Pokal. In totaal veroverde Robben vier keer de Duitse beker met de grootste club van Duitsland.

In de Bundesliga maakte Robben tot nu toe al 98 goals voor Bayern. In het vervolg van het seizoen gaat hij op zoek naar treffer nummer 100.

Toekomst onduidelijk

Het is nog niet bekend wat Robben na dit seizoen gaat doen. Een jaar geleden besloot hij na veertien jaar zijn interlandloopbaan bij het Nederlands elftal.

De Bedumer debuteerde in 2000 op zijn zestiende al bij FC Groningen, en kwam vervolgens via PSV, Chelsea en Real Madrid in de zomer van 2009 terecht bij Bayern München.

Ajax-uit

Robben sluit op 12 december met Bayern de groepsfase van de Champions League af in de Johan Cruijff ArenA. Een gelijkspel tegen Ajax volstaat dan voor de groepszege.