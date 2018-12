De regerend landskampioen kwam met dertien overwinningen op een rij naar Rotterdam, maar de veertiende zege voor de ploeg van trainer Mark van Bommel kwam geen moment in zicht. PSV heeft nu nog twee punten meer dan Ajax. De Amsterdammers wonnen wel: met 5-1 van ADO Den Haag.

Bekijk ook: Perfecte reeks PSV eindigt in De Kuip

Feyenoord was vanaf het begin een stuk feller dan de opponent uit Eindhoven. PSV-trainer Mark van Bommel gaf voorafgaand aan het duel nog maar eens aan dat zijn spelers altijd ’onverstoorbaar’ moeten zijn, maar dat was deze keer geenszins het geval.

Dolle vreugde bij de Feyenoorders. Ⓒ ANP

Jeremiah St. Juste en Steven Berghuis kregen in de beginfase al behoorlijke kansen op de openingstreffer. PSV-keeper Jeroen Zoet greep vooral bij de inzet van Berghuis nog knap in, maar in het vervolg van de eerste helft vielen de onvermijdelijke treffers toch.

Bekijk ook: Berghuis geniet met volle teugen van Feyenoord

In de 28e minuut volgde er een explosie van vreugde in het stadion van Feyenoord. Nicolai Jørgensen stond aan het einde van een messcherpe aanval. Sam Larsson stuurde Berghuis de diepte in. De aanvaller had vervolgens een knap steekballetje in huis op Jørgensen. De Deense spits schoot op fenomenale wijze via de binnenkant van de paal raak.

Sam Larsson zorgt voor de 2-0. Ⓒ ANP Pro Shots

Vijf minuten later volgde er nieuwe orkaan van vreugde in Rotterdam. Balverlies van Luuk de Jong leidde de tweede Feyenoord-treffer in. Deze keer was het Larsson die met een prachtige knal PSV-keeper Jeroen Zoet het nakijken gaf.

Bekijk ook: Bergwijn laakt inzet PSV

Het was louter genieten voor de Feyenoord-fans voor de rust, al viel er wel een grote tegenvaller te noteren. Jørgensen moest de strijd staken met een hamstringblessure. De aanvaller werd vervangen door Dylan Vente.

Jørgensen moet eraf. Ⓒ ANP Pro Shots

In de tweede helft keerde de onzichtbare Gaston Pereiro niet meer terug bij PSV. Donyell Malen verving de aanvaller uit Uruguay en kreeg een uitstekende kans op de aansluitingstreffer. De 19-jarige PSV’er mikte na een uurtje net te hoog.

In de 63e minuut kreeg Feyenoord een tweede fysieke tegenvaller te verwerken. Yassin Ayoub moest invallen voor Jordy Clasie. De balende middenvelder kon niet verder.

Uiteindelijk werd het tien minuten later toch nog heel spannend in De Kuip. Erick Gutierrez kwam binnen de lijnen en bewees al snel zijn waarde. De Mexicaanse middenvelder speelde Steven Bergwijn aan. De aanvaller omspeelde Tyrell Malacia op eenvoudige wijze en verschalkte keeper Justin Bijlow.

Bergwijn kreeg kort daarop ook de kans op de gelijkmaker. Deze keer kon Bijlow wel ingrijpen. Serdar Gözübüyük kon na de redding van de Feyenoord-goalie niet anders dan het spel stilleggen, omdat er een bal het veld in werd gegooid.

In het vervolg kreeg Malen nog twee goede mogelijkheden op de gelijkmaker. Maar Bijlow en een slordige afronding van de 19-jarige aanvaller stonden een late gelijkmaker in de weg.