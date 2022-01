Sport Kort: ABN Amro-toernooi weer voor lege tribunes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennistoernooi van Rotterdam weer zonder publiek

22.56 uur: Het ATP-toernooi van Rotterdam wordt net als vorig jaar in een leeg Ahoy gespeeld. Ook de komende weken is vanwege de coronapandemie geen publiek toegestaan bij sportwedstrijden en het is onzeker wanneer die maatregel wordt opgeheven. De organisatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft nu besloten om zelf duidelijkheid te verschaffen.

„Het is een enorme teleurstelling. Voor de spelers, voor ons, maar vooral voor de fans”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „Voor het tweede jaar op rij hebben we een fantastisch veld, waar geen publiek bij aanwezig kan zijn door de maatregelen die momenteel gelden.”

De 49e editie van het ATP-toernooi in Rotterdam is van 5 tot en met 13 februari. Het verbod op publiek bij sportwedstrijden geldt in ieder geval tot het einde van deze maand. Het kabinet beslist op 25 januari of de maatregelen versoepeld kunnen worden. „Zelfs als het last-minute deels toegestaan zou worden om publiek te ontvangen, kunnen we niet het evenement bieden dat bezoekers van ons gewend zijn”, zegt directrice Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy. „Vandaar deze stap.”

Krajicek presenteerde eerder deze week het deelnemersveld. Onder anderen Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andriy Rublev, Felix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz en Jannik Sinner komen naar Rotterdam. Vorig jaar won de Rus Rublev voor lege tribunes in Ahoy. Iedereen die al een kaartje had gekocht voor het toernooi, kan deze bewaren voor de editie van volgend jaar.

EK zaalvoetbal in Nederland start zonder publiek

20.56 uur: Het EK zaalvoetbal in Amsterdam en Groningen begint voor lege tribunes. Publiek is voorlopig nog steeds niet welkom bij sportwedstrijden en dat betekent dat het EK volgende week start in een lege Ziggo Dome en een leeg MartiniPlaza. De KNVB hoopt dat in de knock-outfase wel toeschouwers naar binnen mogen.

„De KNVB heeft dit internationale event naar Nederland gehaald zodat nieuwe doelgroepen in aanraking komen met deze tak van sport en zij geïnspireerd raken om zelf ook in beweging te komen. Gelukkig zijn de wedstrijden online en op tv te volgen, maar het zou in binnen- en buitenland betere reclame zijn als de halve finales en finale straks in een volle Ziggo Dome plaatsvinden”, aldus de bond.

De Nederlandse zaalvoetballers openen het EK woensdag in Amsterdam tegen Oekraïne. Ze spelen in de Ziggo Dome ook tegen Portugal (23 januari) en Servië (28 januari). Het kabinet maakt op 25 januari bekend of de coronamaatregelen worden versoepeld. De halve finales van het EK zaalvoetbal zijn op 4 februari, twee dagen later is de eindstrijd.

Iedereen die een kaartje had gekocht voor het toernooi, krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Mocht blijken dat bij de wedstrijden in de knock-outfase in de Ziggo Dome toch publiek welkom is, dan krijgen de voetbalfans die een ticket voor die specifieke duels hadden gekocht weer voorrang op de ticketverkoop. „Uiteraard hadden we gehoopt dat de zestien deelnemende landen voor twee volle stadions in actie zouden komen”, zegt toernooidirecteur Gijs de Jong. „Mocht het later in het toernooi alsnog mogelijk zijn om fans te verwelkomen, dan gaan wij hier alles aan doen. Als organisatie zijn wij erop ingericht om op een veilige en verantwoorde manier een dergelijk evenement te organiseren.”

Volgens de KNVB zou „de eerstvolgende stap” bij het versoepelen van de coronamaatregelen moeten zijn dat weer publiek wordt toegestaan langs de lijn en in de stadions. De clubs uit het betaalde voetbal spelen al weer twee maanden in lege stadions. „Dat perspectief mist nu, terwijl financieel gezien de rek er volledig uit is bij de clubs. Dit kan niet zo door blijven gaan.”

Brand al zeker van wereldbeker veldrijden door afmelding Betsema

20.36 uur: Veldrijdster Lucinda Brand is zeker van de eindwinst in de wereldbeker na het afzeggen van Denise Betsema voor de komende wedstrijd in het Franse Flamanville, de voorlaatste in de serie. De regerend wereldkampioene heeft zoveel punten voorsprong dat ze in de slotrace van de wereldbeker in Hoogerheide niet meer te achterhalen is.

Brand leidt na dertien wedstrijden het klassement met 402 punten, 59 meer dan Betsema. De Texelse besloot toch niet af te reizen naar Frankrijk en kan daar dus geen punten verdienen. Brand rijdt evenmin in Flamanville, maar in de laatste wereldbekerwedstrijd in het Brabantse Hoogerheide op 23 januari kan Betsema haar achterstand in punten niet meer goedmaken.

„Na de kerstperiode voelde ik me best vermoeid, wat leidde tot een minder NK. Om helemaal fit aan de start van Hoogerheide en het WK te kunnen staan, besloten we deze week om Flamanville en de 11 uur lange autorit daarnaartoe te schrappen”, lichtte Betsema haar afzegging toe. „Het is niet mijn gewoonte om een klassementscross te schrappen, maar voor een keer leek dit het beste. Voor de wereldbekerpunten hoefde het trouwens ook niet meer.”

De meeste Nederlandse veldrijders slaan de wereldbekerwedstrijd in Normandië over. Ook Lars van der Haar, Marianne Vos, Ceylin Carmen del Alvarado en Annemarie Worst zien af van de reis naar het Franse stadje. Ze kiezen in de aanloop naar de WK van eind deze maand in de Verenigde Staten voor een trainingsblok. Mathieu van der Poel zal in Fayetteville zijn wereldtitel niet verdedigen. Hij herstelt van een rugblessure en onderging deze week ook nog een knieoperatie.

Maarten Meiners mag toch naar Olympische Spelen

19.30 uur: Maarten Meiners mag zich opmaken voor zijn debuut op de Olympische Winterspelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft zijn voordracht door de Nederlandse Ski Vereniging voor Peking goedgekeurd. De 29-jarige Meiners zal uitkomen op de reuzenslalom. Hij is met Adriana Jelinkova de tweede Nederlandse deelnemer in China in het alpineskiën.

Meiners voldeed niet aan de prestatie-eisen om een ticket voor Peking te verdienen: eenmaal top-8 of tweemaal top-16 in een wereldbekerwedstrijd. Hij behaalde wel twee keer de 25e plaats op de geschoonde uitslagenlijst van een wereldbeker en de sportkoepel neemt daar genoegen mee. NOC*NSF vindt met de skibond dat er bijzondere omstandigheden gelden voor de geboren Amersfoorter. Door de uitbraak van het coronavirus kon Meiners zich niet optimaal voorbereiden, omdat veel skigebieden uitsluitend openbleven voor de nationale teams uit de echte skilanden.

Canadese topcoach Michelle Darvill versterkt Nederlandse roeiploeg

18.55 uur: De Nederlandse roeibond heeft de Canadese topcoach Michelle Darvill aangetrokken. De 56-jarige Darvill, zelf een voormalig wereldkampioene, komt in de roeiselectie te werken onder de nieuwe hoofdcoach Eelco Meenhorst.

Darvill begeleidde afgelopen zomer nog de Canadese vrouwen acht naar olympisch goud in Tokio. Het leverde haar de verkiezing tot coach van het jaar in Canada op. Ze komt nu naar Nederland om de nationale ploeg bij te staan in het voorbereidingstraject richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

„Ik ben nu bijna twintig jaar betrokken geweest bij het coachen in Canada. We dagen de atleten continu uit, maar ik moet mezelf ook blijven uitdagen”, zegt Darvill. „Een nieuw land, een nieuwe taal en een ander systeem leken me een mooie volgende stap, dus ik heb veel zin in onze reis naar Parijs.”

De Nederlandse roeiploeg presteerde bij de Spelen bijzonder goed met vijf medailles: goud voor de mannen dubbelvier, zilver voor de mannen dubbeltwee en vrouwen vier-zonder, brons voor de vrouwen dubbeltwee en vrouwen twee-zonder. De coaches Mark Emke en Josy Verdonkschot namen na Tokio afscheid bij de roeibond.

Geen finale voor Nederlands ijsdanspaar op EK kunstrijden

18.12 uur: Hanna Jakucs en Alessio Galli zijn er bij de Europese kampioenschappen kunstrijden in het Estse Tallinn niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het ijsdansen. Jakucs, een geboren Hongaarse, en Galli, afkomstig uit Italië, maakten voor Nederland hun debuut op de titelstrijd. Ze noteerden in de ritmische dans een score van 49,39 en eindigden daarmee als 25e. De beste twintig mogen later in het toernooi om de medailles strijden in de vrije dans.

Het Russische koppel Victoria Sinitsina en Nikita Katslapov noteerde in de ritmische dans de hoogste score: 87,89.

De aanloop naar het EK verliep niet helemaal vlekkeloos voor het Nederlandse ijsdanspaar, omdat Jakucs behoorlijk ziek is geweest van een besmetting met het coronavirus. „Ja, de ziekte heeft me best parten gespeeld”, zei ze op schaatsen.nl. „Ik heb er nog last van, maar nu gaat het wel weer. Een half jaar hebben we niet samen kunnen trainen.”

Dammer Roel Boomstra straft fout Schwarzman af en vergroot leiding WK

16.35 uur: Dammer Roel Boomstra heeft in Eindhoven in de achtste ronde zijn eerste reguliere overwinning geboekt in de tweekamp om de wereldtitel met de Rus Aleksandr Schwartzman. De 28-jarige Boomstra kwam door de zege op een voorsprong van 9-7. Eerder won hij de tiebreak na de zesde ronde.

Boomstra koos in de partij voor een gewaagde variant met de zwarte schijven, die slechts vier keer eerder was gedaan door grootmeesters in de geschiedenis van de damsport. Zijn 54-jarige Russische tegenstander liet zich erdoor verrassen en in de vijftiende zet maakte hij een cruciale fout. Boomstra kon doorbreken, een dam veroveren en met schijfvoorsprong de partij naar zich toe trekken.

„Ik was erg verbaasd en meteen heel erg blij. Ik verwachtte eigenlijk niet dat hij de zet zou spelen, maar hij deed het toch”, zei Boomstra, die afstevent op zijn derde wereldtitel. „Ik voel me geweldig. Dit is een nieuwe stap richting de derde titel.” De tweekamp telt nog drie ronden.

Burnley - Leicester City ook uitgesteld vanwege corona

12.46 uur: De wedstrijd tussen Burnley en Leicester City in de Engelse voetbalcompetitie gaat zaterdag niet door. De Engelse voetbalbond heeft het duel op verzoek van Burnley uitgesteld, omdat die club vanwege het coronavirus en blessures niet voldoende spelers beschikbaar heeft.

Het is niet voor het eerst dat een wedstrijd van Burnley niet doorgaat. Het elftal van trainer Sean Dyche staat op zeventien gespeelde competitieduels. Enkele clubs kwamen al 21 keer in actie.

De Premier League maakte eerder deze week bekend dat het aantal positieve coronatests onder spelers en staf voor de tweede achtereenvolgende week is gedaald. Er waren 72 positieve gevallen in de laatste testronde, tussen 3 en 9 januari. Een week eerder waren dat er nog 94.

Voorn moet talentontwikkeling bevorderen bij springruiters

12.31 uur: Vincent Voorn is door paardensportbond KNHS aangesteld als bondscoach van de Nederlandse junioren, oftewel de ’Young Riders’. Ook gaat hij fungeren als assistent van bondscoach Jos Lansink. Door zijn dubbelrol moet de ontwikkeling van talent bij de springruiters bevorderd worden, aldus de KNHS.

„We willen meer focus op en aandacht voor nieuwe combinaties en de doorstroom van jong talent. Daarom hebben we aanpassingen doorgevoerd in de werkgebieden van de bondscoaches. Op deze manier krijgen nieuwe combinaties en jonge ruiters eerder een kans om door te stromen naar een hoger internationaal niveau en deel uit te maken van een landenteam”, aldus technisch directeur Iris Boelhouwer.

De 37-jarige Voorn, de zoon van springruiter Albert Voorn, deed in 2008 mee aan de Olympische Spelen. Hij werd met het team toen vierde. Een jaar eerder pakte hij met het team de Europese titel in de Duitse stad Mannheim.

Formule 1-team Aston Martin komt als eerste met presentatie auto

12.22 uur: Het Formule 1-team van Aston Martin presenteert op donderdag 10 februari de nieuwe bolide voor komend seizoen. Aston Martin heeft als eerste renstal de datum voor de presentatie vastgesteld. De Duitser Sebastian Vettel en de Canadese coureur Lance Stroll worden de bestuurders van de AMR22, zoals de bolide gaat heten.

De auto wordt via een livestream onthuld aan het publiek. Aston Martin eindigde afgelopen seizoen met 77 punten op de zevende plaats in het WK van de constructeurs. Een jaar eerder werd het team onder de naam Racing Point vierde. Aston Martin nam onlangs afscheid van teambaas Otmar Szafnauer. Het is nog niet bekend wie zijn taken overneemt.

Eind februari zijn in Barcelona de eerste testdagen. Een week voor de eerste grand prix van het seizoen in Bahrein, op 20 maart, worden ook daar drie testdagen gehouden. Max Verstappen gaat als wereldkampioen met het nummer 1 op zijn Red Bull-auto rijden.

Real-verdediger Carvajal test positief voor finale Supercup

11.29 uur: Verdediger Dani Carvajal van Real Madrid heeft twee dagen voor de finale van het mini-toernooi om de Spaanse Supercup positief getest op het coronavirus. Real Madrid strijdt zondag in de Saudische hoofdstad Riyad met Athletic Club om de nationale trofee.

Carvajal had woensdag als rechtsback een basisplaats bij Real in de halve finale tegen FC Barcelona. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de Clásico na verlenging met 3-2. Carvajal werd na de reguliere speeltijd gewisseld.

Athletic uit Bilbao won donderdag met 2-1 van landskampioen Atlético Madrid. Het toernooi om de Spaanse Supercup wordt vanwege commerciële afspraken afgewerkt in Saudi-Arabië.

FC Twente twee duels zonder Sadilek na gehandhaafde schorsing

11.14 uur: FC Twente kan in de komende twee wedstrijden, tegen sc Heerenveen en AZ, geen beroep doen op Michal Sadilek. De club uit Enschede legde zich niet neer bij een schorsing, maar de tuchtcommissie van de KNVB heeft de straf gehandhaafd.

De 22-jarige Sadilek werd in de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen FC Utrecht, kort na rust met rood van het veld gestuurd. Volgens scheidsrechter Richard Martens had de Tsjechische middenvelder de Griek Anastasios Douvikas een elleboogstoot gegeven. De nummer 6 van de Eredivisie had een ander oordeel.

FC Twente neemt het zaterdag in de Eredivisie thuis op tegen sc Heerenveen, woensdag is AZ de tegenstander in de achtste finales van het bekertoernooi.

FC Twente heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Dutch Open golf kwalificatietoernooi voor The Open

11.11 uur: Het Dutch Open golf in Cromvoirt fungeert dit jaar als kwalificatietoernooi voor The Open, het oudste majortoernooi in het golf. Drie golfers kunnen op het grootste golftoernooi van Nederland, dat deel uitmaakt van de ’Open Qualifying Series’, een plek verdienen op het Britse Open.

„Het is een grote eer om samen met het Ierse Open en het Schotse Open het Europese continent te mogen vertegenwoordigen in deze kwalificatie. Wij zien dit toch als een waardering voor de kwaliteit en beleving van het Dutch Open”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. Het Britse Open heeft continentale kwalificatietoernooien een aantal jaar geleden afgeschaft en prestigieuze toernooien aangewezen om startbewijzen te verdelen.

The Open beleeft dit jaar zijn 150e editie. De andere majors zijn de Masters, de US Open en het PGA Championship.

Het Dutch Open verhuist van september naar 26 tot en met 29 mei, zo werd eind vorig jaar al duidelijk. September is een zeer drukke maand voor de golfers en de organisatie gaat ervan uit dat de nieuwe datum een positief effect zal hebben op het deelnemersveld.

KLM, dat jarenlang als titelsponsor fungeerde, heeft vanwege de coronacrisis opnieuw gekozen voor een meer bescheiden rol.

Koolhof ook in Adelaide naar finale dubbelspel

09.03 uur: Tennisser Wesley Koolhof kan voor de tweede keer in een week een ATP-toernooi op zijn naam schrijven. De 32-jarige Nederlander bereikte vrijdag in het dubbelspel de finale in Adelaide.

De als derde geplaatste Koolhof en de Brit Neal Skupski versloegen Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 6-1. De 37-jarige Kroaat en 38-jarige Braziliaan waren als eerste geplaatst.

Vorige week wonnen Koolhof en Skupski het ATP-toernooi van Melbourne. Voor de Nederlander betekende dat de achtste titel uit zijn loopbaan. Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Elfde zege op rij voor basketballers Memphis Grizzlies

07.50 uur: De basketballers van de Memphis Grizzlies hebben voor de elfde keer op een rij een wedstrijd in de NBA gewonnen. Het uitduel met Minnesota Timberwolves eindigde in een zege van 116-108.

Desmond Bane was met 21 punten topscorer bij Memphis Grizzlies, gevolgd door Jaren Jackson Junior met 20 punten. Memphis Grizzlies heeft van de laatste 25 wedstrijden er 21 gewonnen.

Denver Nuggets versloeg Portland Trail Blazers met 140-108. Will Barton (21 punten) en Nikola Jokic (20 punten) hadden een groot aandeel in de overwinning.