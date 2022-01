Sport Kort: Denise Betsema neemt ’ongewoon’ besluit en schrapt wereldbekerwedstrijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Denise Betsema neemt ’ongewoon’ besluit en schrapt wereldbekerwedstrijd

15.19 uur: Denise Betsema doet komende zondag niet mee aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Franse Flamanville. De 28-jarige Betsema staat tweede in het klassement, achter Lucinda Brand.

„Na de kerstperiode voelde ik me best vermoeid, wat leidde tot een minder NK. Om helemaal fit aan de start van Hoogerheide en het WK te kunnen staan, beslisten we begin deze week om Flamanville en de elf uur lange autorit daarnaartoe te schrappen”, aldus Betsema. „Het is niet mijn gewoonte om een klassementscross te schrappen, maar voor een keer leek dit het beste. Voor de wereldbekerpunten hoefde het trouwens ook niet meer.”

Het wereldbekerseizoen wordt op zondag 23 januari afgesloten met de GP Adrie van der Poel in Hoogerheide. Vrij snel daarna volgt het WK in het Amerikaanse Fayetteville.

Burnley - Leicester City ook uitgesteld vanwege corona

12.46 uur: De wedstrijd tussen Burnley en Leicester City in de Engelse voetbalcompetitie gaat zaterdag niet door. De Engelse voetbalbond heeft het duel op verzoek van Burnley uitgesteld, omdat die club vanwege het coronavirus en blessures niet voldoende spelers beschikbaar heeft.

Het is niet voor het eerst dat een wedstrijd van Burnley niet doorgaat. Het elftal van trainer Sean Dyche staat op zeventien gespeelde competitieduels. Enkele clubs kwamen al 21 keer in actie.

De Premier League maakte eerder deze week bekend dat het aantal positieve coronatests onder spelers en staf voor de tweede achtereenvolgende week is gedaald. Er waren 72 positieve gevallen in de laatste testronde, tussen 3 en 9 januari. Een week eerder waren dat er nog 94.

Voorn moet talentontwikkeling bevorderen bij springruiters

12.31 uur: Vincent Voorn is door paardensportbond KNHS aangesteld als bondscoach van de Nederlandse junioren, oftewel de ’Young Riders’. Ook gaat hij fungeren als assistent van bondscoach Jos Lansink. Door zijn dubbelrol moet de ontwikkeling van talent bij de springruiters bevorderd worden, aldus de KNHS.

„We willen meer focus op en aandacht voor nieuwe combinaties en de doorstroom van jong talent. Daarom hebben we aanpassingen doorgevoerd in de werkgebieden van de bondscoaches. Op deze manier krijgen nieuwe combinaties en jonge ruiters eerder een kans om door te stromen naar een hoger internationaal niveau en deel uit te maken van een landenteam”, aldus technisch directeur Iris Boelhouwer.

De 37-jarige Voorn, de zoon van springruiter Albert Voorn, deed in 2008 mee aan de Olympische Spelen. Hij werd met het team toen vierde. Een jaar eerder pakte hij met het team de Europese titel in de Duitse stad Mannheim.

Formule 1-team Aston Martin komt als eerste met presentatie auto

12.22 uur: Het Formule 1-team van Aston Martin presenteert op donderdag 10 februari de nieuwe bolide voor komend seizoen. Aston Martin heeft als eerste renstal de datum voor de presentatie vastgesteld. De Duitser Sebastian Vettel en de Canadese coureur Lance Stroll worden de bestuurders van de AMR22, zoals de bolide gaat heten.

De auto wordt via een livestream onthuld aan het publiek. Aston Martin eindigde afgelopen seizoen met 77 punten op de zevende plaats in het WK van de constructeurs. Een jaar eerder werd het team onder de naam Racing Point vierde. Aston Martin nam onlangs afscheid van teambaas Otmar Szafnauer. Het is nog niet bekend wie zijn taken overneemt.

Eind februari zijn in Barcelona de eerste testdagen. Een week voor de eerste grand prix van het seizoen in Bahrein, op 20 maart, worden ook daar drie testdagen gehouden. Max Verstappen gaat als wereldkampioen met het nummer 1 op zijn Red Bull-auto rijden.

Real-verdediger Carvajal test positief voor finale Supercup

11.29 uur: Verdediger Dani Carvajal van Real Madrid heeft twee dagen voor de finale van het mini-toernooi om de Spaanse Supercup positief getest op het coronavirus. Real Madrid strijdt zondag in de Saudische hoofdstad Riyad met Athletic Club om de nationale trofee.

Carvajal had woensdag als rechtsback een basisplaats bij Real in de halve finale tegen FC Barcelona. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won de Clásico na verlenging met 3-2. Carvajal werd na de reguliere speeltijd gewisseld.

Athletic uit Bilbao won donderdag met 2-1 van landskampioen Atlético Madrid. Het toernooi om de Spaanse Supercup wordt vanwege commerciële afspraken afgewerkt in Saudi-Arabië.

FC Twente twee duels zonder Sadilek na gehandhaafde schorsing

11.14 uur: FC Twente kan in de komende twee wedstrijden, tegen sc Heerenveen en AZ, geen beroep doen op Michal Sadilek. De club uit Enschede legde zich niet neer bij een schorsing, maar de tuchtcommissie van de KNVB heeft de straf gehandhaafd.

De 22-jarige Sadilek werd in de laatste wedstrijd voor de winterstop, tegen FC Utrecht, kort na rust met rood van het veld gestuurd. Volgens scheidsrechter Richard Martens had de Tsjechische middenvelder de Griek Anastasios Douvikas een elleboogstoot gegeven. De nummer 6 van de Eredivisie had een ander oordeel.

FC Twente neemt het zaterdag in de Eredivisie thuis op tegen sc Heerenveen, woensdag is AZ de tegenstander in de achtste finales van het bekertoernooi.

FC Twente heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Dutch Open golf kwalificatietoernooi voor The Open

11.11 uur: Het Dutch Open golf in Cromvoirt fungeert dit jaar als kwalificatietoernooi voor The Open, het oudste majortoernooi in het golf. Drie golfers kunnen op het grootste golftoernooi van Nederland, dat deel uitmaakt van de ’Open Qualifying Series’, een plek verdienen op het Britse Open.

„Het is een grote eer om samen met het Ierse Open en het Schotse Open het Europese continent te mogen vertegenwoordigen in deze kwalificatie. Wij zien dit toch als een waardering voor de kwaliteit en beleving van het Dutch Open”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. Het Britse Open heeft continentale kwalificatietoernooien een aantal jaar geleden afgeschaft en prestigieuze toernooien aangewezen om startbewijzen te verdelen.

The Open beleeft dit jaar zijn 150e editie. De andere majors zijn de Masters, de US Open en het PGA Championship.

Het Dutch Open verhuist van september naar 26 tot en met 29 mei, zo werd eind vorig jaar al duidelijk. September is een zeer drukke maand voor de golfers en de organisatie gaat ervan uit dat de nieuwe datum een positief effect zal hebben op het deelnemersveld.

KLM, dat jarenlang als titelsponsor fungeerde, heeft vanwege de coronacrisis opnieuw gekozen voor een meer bescheiden rol.

Koolhof ook in Adelaide naar finale dubbelspel

09.03 uur: Tennisser Wesley Koolhof kan voor de tweede keer in een week een ATP-toernooi op zijn naam schrijven. De 32-jarige Nederlander bereikte vrijdag in het dubbelspel de finale in Adelaide.

De als derde geplaatste Koolhof en de Brit Neal Skupski versloegen Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 6-1. De 37-jarige Kroaat en 38-jarige Braziliaan waren als eerste geplaatst.

Vorige week wonnen Koolhof en Skupski het ATP-toernooi van Melbourne. Voor de Nederlander betekende dat de achtste titel uit zijn loopbaan. Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Koolhof maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met Jean-Julien Rojer.

Elfde zege op rij voor basketballers Memphis Grizzlies

07.50 uur: De basketballers van de Memphis Grizzlies hebben voor de elfde keer op een rij een wedstrijd in de NBA gewonnen. Het uitduel met Minnesota Timberwolves eindigde in een zege van 116-108.

Desmond Bane was met 21 punten topscorer bij Memphis Grizzlies, gevolgd door Jaren Jackson Junior met 20 punten. Memphis Grizzlies heeft van de laatste 25 wedstrijden er 21 gewonnen.

Denver Nuggets versloeg Portland Trail Blazers met 140-108. Will Barton (21 punten) en Nikola Jokic (20 punten) hadden een groot aandeel in de overwinning.