Luuk de Jong: ’Zege Feyenoord niet dik verdiend’

„We lieten het gebeuren. We waren onszelf niet. Dat moeten we onszelf kwalijk nemen”, zei De Jong tgen FOX Sports. „Ik vond het niet dik verdiend. De eerste helft waren zij beter, maar in de tweede helft hadden wij de 2-2 kunnen maken.”

In de tweede helft kwam PSV beter in de wedstrijd. „Toen was het eenrichtingsverkeer”, vond De Jong. Verder dan een treffer van Steven Bergwijn kwam de koploper van de Eredivisie niet.

PSV heeft nu nog twee punten meer dan Ajax. De Eindhovenaren leden na dertien duels voor de eerste keer een nederlaag. Ajax speelde dit seizoen één keer gelijk (1-1 tegen Heracles Almelo) en verloor het uitduel van PSV: 3-0.

