Prachtgoals bezorgen FC Utrecht volle winst in Heerenveen

Spelbeeld en uitslag lagen totaal niet in elkaars verlengde. Het was SC Heerenveen dat qua veldspel de toon zette in het Abe Lenstra Stadion. FC Utrecht kon in grote delen van het duel alleen maar tegenhouden, waar de thuisploeg de wedstrijd domineerde en legio kansen afdwong. Sterk keeperswerk van FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas voorkwam een ruime achterstand van de Utrechters voor rust. De Griek is voor één jaar gehuurd om de absentie van de beoogde eerste doelman Fabian de Keijzer op te vangen bij de start van het seizoen, maar blijft in deze vorm vanzelfsprekend gewoon onder de lat, terwijl De Keijzer al lang weer fit is en nu de bank warm houdt.

Neusje voor de goal

Barkas redde voor rust bij goede kansen voor Amin Sarr en Rami El Hajj. Met name Sarr mocht het zich aanrekenen dat FC Utrecht niet al in een vroegtijdig stadium op een ruime achterstand werd gezet. Met twee goals in twaalf duels blijft de dure Zweedse spits wat achter in de verwachtingen, al is hij met zijn voetballende vermogen van grote waarde voor de ploeg. Sydney van Hooijdonk is voetballend minder sterk, maar heeft een geweldig neusje voor de goal en bewees dat tegen FC Utrecht weer door in de 33e minuut binnen te koppen. Alweer zijn zesde seizoensgoal, waarmee de huurling van Bologna ruimschoots clubtopscorer is.

SC Heerenveen is de minst scorende ploeg van het linkerrijtje en het gebrek aan efficiëntie speelt het team van trainer Kees van Wonderen parten. Het was niet alleen aan het keeperswerk van Barkas te danken dat FC Utrecht ondanks het vele Friese doelgevaar overeind bleef, maar ook aan de nonchalance in de afwerking van de thuisploeg. Met zeven goede kansen voor rust is één goal simpelweg te weinig.

Taylor Booth van FC Utrecht met Simon Olsson (rechts). Ⓒ ANP/HH

FC Utrecht, dat aantrad met exact dezelfde ploeg als bij de 3-1 thuiszege van afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam, kon ditmaal juist wél bogen op een opmerkelijke efficiëntie. De ploeg van Fraser kreeg voor rust één kans en die vloog er direct in. Op een goede pass van Jens Toornstra nam Tasos Douvikas de bal geweldig op de pantoffel. Als een granaat sloeg de bal achter de kansloze Andries Noppert in het Friese doel. Het was de zesde seizoenstreffer van de Griekse spits, die daarmee Bas Dost heeft afgeschud. De gelouterde goalgetter, die vijf treffers heeft gemaakt, ontbrak in Friesland bij het treffen met zijn oude club door rugklachten.

Die gelijkmaker was een enorme meevaller voor FC Utrecht, dat voetballend erg weinig liet zien in Friesland. De opbouw van achteruit was dramatisch verzorgd en het team van Fraser had de grootst mogelijke moeite om de bal in de ploeg te houden. Het spel zonder bal was beter verzorgd en er werd wel keihard gewerkt door de elf Utrechters.

Het spelbeeld veranderde niet veel na rust. Het was SC Heerenveen dat domineerde en FC Utrecht dat hard moest werken om de boel dicht te houden. Sarr en El Hajj kregen goede kansen, terwijl een kopbal van Pawel Bochniewicz rakelings naast ging. Het leek wachten op een nieuwe voorsprong voor de thuisploeg, maar het was bingo aan de overkant. De tweede kans voor FC Utrecht leverde ook de tweede goal op. De mee naar voren gekomen verdediger Modibo Sagnan pikte de bal op in het zestienmetergebied en ramde die na een mooie schijnbeweging tegen het net: 1-2.

Vernuft weg

Die allerminst verdiende achterstand bracht SC Heerenveen van zijn à propos. De thuisploeg ging nog wel op jacht naar de gelijkmaker, maar het vernuft en de verrassing waren weg uit het spel van de Friezen. Het overwicht van de thuisploeg kalfde af en relatief eenvoudig bracht FC Utrecht de overwinning over de meet, waardoor het team van Fraser zich steviger heeft gepositioneerd in de subtop, waarin het nu zevende staat, één plek boven Heerenveen.

