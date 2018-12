Berghuis geniet met volle teugen van Feyenoord

Wie Feyenoord zag voetballen in een kolkende Kuip, die snapt niet waarom het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst dit seizoen soms zo moeizaam presteert. „Er zit zo veel meer in deze ploeg”, zei Berghuis.

„Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien is het dat we in deze wedstrijd niet mogen verslappen want dan wordt een fout wel meteen afgestraft. Maar je wil natuurlijk altijd een eerste helft als deze afleveren. Dat moet de norm zijn.”

Als Feyenoord donderdag VVV verslaat, dan is het verschil met koploper PSV nog maar zeven punten. Berghuis weet nog niet of zijn ploeg dan terug in de titelrace is. „Eerst maar eens van VVV winnen”, zei hij. „Dan zien we wel verder. Deze wedstrijd moesten we winnen. Ik denk dat je dat ook wel hebt kunnen zien.”

