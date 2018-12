Van Bommel ziet PSV’ers afspraken niet nakomen

De oud-international was niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg tegen Feyenoord met 2-1 ten onder ging. „We hebben niet verloren op basis van voetbal, maar op basis van inzet. Dingen die we vooraf hadden afgesproken, kwamen we niet na.”

Bekijk ook: Bergwijn laakt inzet PSV

Na rust lag het initiatief bij de Eindhovenaren. Van Bommel: „Na de 2-0 zijn we niet meer in de problemen gekomen. We hadden eigenlijk gelijk moeten maken. Doe je dat, dan kun je hier nog winnen ook.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie