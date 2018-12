Vertonghen schlemiel in verloren stadsderby

Arsenal kwam al in de tiende minuut op voorsprong. Spurs-verdediger Jan Vertonghen maakte hands in zijn eigen strafschopgebied en Pierre-Emerick Aubameyang benutte de toegekende strafschop: 1-0.

Penalty Kane

De thuisploeg kreeg volop kansen, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Eric Dier kopte raak uit een vrije trap van Christian Eriksen. Geheel tegen de verhouding in stond Tottenham een paar minuten later zelfs voor. Harry Kane benutte een strafschop, toegekend nadat Rob Holding Spurs-aanvaller Heung-min Son licht had beroerd.

Na rust pakte Arsenal alsnog de winst. Aubameyang schoot in de 56e minuut raak en de ingevallen Alexandre Lacazette zette de thuisploeg in de 75e minuut weer op voorsprong. Twee minuten later besliste Lucas Torreira het duel: 4-2.

Rood Vertonghen

Voor Vertonghen was het leed nog niet geleden: met zijn tweede gele kaart moest hij voortijdig van het veld. Arsenal passeert Tottenham op de ranglijst en staat nu vierde.

