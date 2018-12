Toornstra: ’Stiekem doen we weer een beetje mee’

Met de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo in het verschiet, kan de Rotterdamse club binnen vijf dagen de achterstand op PSV terugbrengen van dertien naar zeven punten. „En dan doen we stiekem wel weer een beetje mee”, zegt Jens Toornstra met een grijns. „Al is het gat dusdanig groot dat we niet gelijk kunnen zeggen dat we titelkandidaat zijn. Maar het is ook prima om voorlopig vanuit de underdogpositie te acteren.”

Bekijk ook: Perfecte reeks PSV eindigt in De Kuip

Feyenoord blufte de ongeslagen koploper van de Eredivisie voor rust af met passie en agressie. De Rotterdammers drukten dat uit in twee doelpunten. Het verschil in beleving met de veelal slappe optredens van de laatste weken was groot. Zo viel Feyenoord vorige week tegen FC Groningen (1-0) na een sterk begin ver terug.

Slordig

„Ik denk dat het tegen een tegenstander als PSV toch makkelijker is om je focus te behouden”, zegt Toornstra. „Het zou eigenlijk niet moeten, maar het is denk ik menselijk dat je in bepaalde wedstrijden die focus wel eens kwijtraakt. Al wil ik het niet goedpraten dat het gebeurt. Tegen Groningen begonnen we ook goed, maar na een tijdje zakte het weg bij ons en werden we slordig. Nu was dat niet het geval. We hadden ook de volledige focus nodig om van PSV te kunnen winnen.”

Volgens Toornstra speelde Feyenoord in de eerste helft nagenoeg perfect. „Zo moet het. We waren voor rust heer en meester.” De thuisclub moest in de tweede helft wel achteruit, omdat het aanvalsspel van PSV dreigender werd met Donyell Malen in plaats van Gaston Pereiro. „PSV ging wat anders spelen en daar hadden wij wat meer moeite mee. Ze krijgen ook mogelijkheden en dan moet je vertrouwen op je verdediging en keeper”, aldus Toornstra.

Merkwaardig moment

Kort na de aansluitingstreffer van Steven Bergwijn werd vanuit het publiek een tweede bal in het Rotterdamse zestienmetergebied gegooid bij een kans van PSV. „Een merkwaardig moment. Maar misschien kwam dat voor ons wel goed uit”, erkent Toornstra. „Al met al hebben we verdiend gewonnen. Als we donderdag ook van VVV winnen, staan we op zeven punten. Dat is toch best een wat betere uitgangspositie dan de zestien punten die het nu ook hadden kunnen zijn.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie