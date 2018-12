Büchli blinkt uit in Berlijn

Büchli, die in de wereldbeker uitkomt namens Beat Cycling, had zaterdag al het goud gepakt op het onderdeel keirin.

Büchli, toch vooral een keirinspecialist, was enigszins verrast over zijn optreden zondag. „Normaal ben je leeg op zo’n laatste dag. Ik wilde het hem moeilijk maken, dat is gelukt”, vertelde hij bij de NOS. Glaetzer kent hij al uit zijn juniorentijd. „Hij is een krachtmens pur sang. Het verschil was vroeger groter. Ik word nog steeds beter.”

Jan Willem van Schip pakte brons op het olympische onderdeel omnium. De Nederlander miste bij de eerste WB-wedstrijd van dit seizoen, in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, nog net het podium. Eerder dit jaar had Van Schip bij de WK in Apeldoorn nog het zilver gepakt.

Van Schip begon met winst op het onderdeel scratch, verloor wat terrein op de temporace (elfde) maar maakte dat goed op de afvalkoers: tweede. Op de afsluitende puntenkoers bevestigde de Australiër Sam Welsford met winst zijn overheersing. In het eindklassement liet hij de Spanjaard Albert Torres en Van Schip achter zich.