Jørgensen waarschijnlijk voorlopig aan de kant

Nicolai Jørgensen moest al voor rust van het veld met een hamstringblessure. Aanvoerder Jordy Clasie ging na een uur spelen ook naar de kant omdat hij zich na een tik tegen zijn hoofd duizelig en misselijk voelde.

De Deense spits staat vermoedelijk wel een tijdje aan de kant. Hij wordt maandag onderzocht door de medische staf. Niet Robin van Persie, maar Dylan Vente viel in voor Jørgensen, die in de 28e minuut de score had geopend.

Van Persie bleef op de bank zitten. De 35-jarige routinier maakte na een paar weken afwezigheid vanwege een spierblessure weliswaar weer deel uit van de selectie, maar was niet fit genoeg om te starten. Mogelijk kan Van Persie donderdag tegen VVV wel meedoen.

