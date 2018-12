Mahi leidt FC Groningen langs NAC

Het elftal van trainer Danny Buijs versloeg, aan de hand van uitblinker Mimoun Mahi, de Brabanders in een doelpuntrijke wedstrijd met 5-2.

De thuisploeg kende een goede start tegen NAC. Na een fraaie lange pass van Ritsu Doan schoot Mimoun Mahi de bal in één keer uit de lucht, via de paal, achter NAC-doelman Benjamin van Leer. De thuisploeg kon maar kort genieten van de voorsprong. Mikhail Rosheuvel nam in de zestiende minuut de gelijkmaker voor zijn rekening.

Padt opnieuw in de fout

Na een fout van doelman Sergio Padt kopte Mitchell te Vrede NAC in de 56e minuut op voorsprong. De eerste zege buiten Breda zat er echter niet in. Groningen scoorde liefst vier keer. Doan maakte vrijwel direct na het doelpunt van Te Vrede gelijk: 2-2. Op aangeven van Mahi zette Deyovaisio Zeefuik Groningen een kwartier voor tijd op voorsprong. Mahi zelf maakte in de 85e minuut de 4-2 en kreeg van Buijs een publiekswissel. Samir Memisevic zorgde voor de 5-2.

Groningen vergrootte de voorsprong op NAC tot vijf punten, maar blijft nog wel zestiende. De achterstand op PEC Zwolle en FC Emmen is één punt. NAC heeft nu alleen nog nummer 17 De Graafschap in het vizier.

De Doetinchemmers verzamelden tot dusverre twee punten meer.

