Van Riessen pakt goud op keirin

Daarmee gaf ze het succes van Matthijs Büchli een dag eerder op hetzelfde onderdeel een mooi vervolg. Beide renners komen in de wereldbeker uit namens Beat Cycling.

Van Riessen klopte in de sprint de Duitse Emma Hinze en de Japanse Yuka Kobayashi. Shanne Braspennincx, wel namens Nederland, finishte als vierde.

Elis Ligtlee eindigde bij haar rentree in de wereldbeker als vierde op de 500 meter tijdrit. Zaterdag was ze in het sprinttoernooi uitgeschakeld in de kwartfinales. Ligtlee, de olympisch kampioene op keirin van 2016, kampte lang met fysieke klachten. In Berlijn kwam ze tot een tijd van 33,828.

De Oekraïense Olena Starikova won met een tijd van 33,210 het niet-olympische onderdeel. De Duitse Miriam Welte pakte het zilver, de Russische Daria Sjmeleva het brons.