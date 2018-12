O’Sullivan ontsnapt aan uitschakeling

The Rocket, die titelverdediger is, kwam in York tegen ’oude rot’ Ken Doherty zwaar in de problemen. Het kwam uiteindelijk op een decider aan die O’Sullivan op het nippertje wist te winnen.

De 49-jarige Doherty wist met zeer attractief spel al vrij snel een 4-1 voorsprong op te bouwen in de race naar zes gewonnen frames en het doek leek voor O’Sullivan te vallen. In zijn eerste partij klaagde de Engelsman, die op 5 december 43 jaar wordt, over een zware griep. Bij 4-1 kwam ontstak The Rocket zijn raket en kwam weer in zijn ritme en met breaks van 75, 76, 67 en 65 bracht hij de stand op 5-4 en moest Doherty in frame 10 proberen de stand in evenwicht te brengen. Dat lukte met een serie van 75.

In het beslissende frame was een break van O’Sullivan van 58 genoeg voor het bereiken van de derde ronde. In die volgende ronde treft hij de jonge Chinees Zhou Yulong, die Mark Davis met 6-4 uitschakelde.