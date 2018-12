Barça koploper na remise Sevilla

Het openingsdoelpunt viel in de 35e minuut en kwam op naam van Gerard Piqué. De verdediger kopte raak uit een voorzet van Ousmane Dembélé. Lionel Messi, behoorlijk aangepakt door de verdedigers van Villarreal, miste drie minuten later de kans op een grotere marge. Op aangeven van Jordi Alba schoot de Argentijn op doelman Sergio Asenjo.

Barcelona had het lastig tegen het stug verdedigende Villarreal. Uit een pass van Messi kon de 20-jarige Aleña, in zijn vijfde wedstrijd op het hoogste niveau, de 2-0 eindstand op het bord brengen.

Omdat Sevilla later op de avond niet verder kwam dan 1-1 tegen Alaves, is Barcelona koploper in Spanje. Quincy Promes viel na ruim een uur spelen in bij Sevilla, dat toen nog tegen een 1-0 achterstand aan keek.

