Gigantische domper dreigt voor Oranje Leeuwinnen

Maandag wordt meer duidelijkheid verwacht over de ernst van de kwetsuur, nadat ze in het plaatselijke ziekenhuis van Dunedin is onderzocht. Mocht de blessure van Beerensteyn het einde van haar toernooi betekenen, dan is dat een zware domper voor haar én de Oranje Leeuwinnen die het op het WK ook al moeten stellen zonder de geblesseerde eerste spits Vivianne Miedema.

Oranje had in Shanice van de Sanden een reserve-aanvalster bij zich, maar de speelster van Liverpool mag niet meer aan de wedstrijdselectie worden toegevoegd. Van de Sanden reisde als reserve mee naar Nieuw-Zeeland. Tot uiterlijk 24 uur voor het eerste duel had zij een geblesseerde speelster mogen vervangen, maar die deadline is dus al verstreken.

Donderdag speelt Oranje de tweede groepswedstrijd tegen Amerika.