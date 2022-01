Sport Kort: René Meulensteen even bondscoach van Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ren�� Meulensteen even bondscoach van Australië

10.00 uur De Nederlandse trainer René Meulensteen heeft voorlopig de leiding over de nationale voetbalploeg van Australië. Meulensteen neemt de taken over van bondscoach Graham Arnold, die positief heeft getest op het coronavirus en de komende dagen in isolatie zit. De 57-jarige Brabander gaat Australië voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Vietnam.

Meulensteen is sinds 2018 assistent van Arnold bij de ’Socceroos’. De voormalige assistent van Alex Ferguson bij Manchester United was daarvoor zelf hoofdcoach van onder meer Fulham en Maccabi Haifa.

Volgens de Australische voetbalbond is Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, volledig gevaccineerd en heeft hij tien dagen geleden ook een boosterprik gehad. Hoewel de bondscoach geen coronagerelateerde klachten heeft, testte hij toch positief. Meulensteen en Tony Vidmar, de andere assistent van Arnold, gaan de Australiërs voorbereiden op het duel met Vietnam in de WK-kwalificatie.

Basketballers Suns verstevigen koppositie met zesde zege op rij

09:23 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben met hun zesde overwinning op rij de koppositie in de westelijke divisie van de NBA verstevigd. De Suns versloegen Indiana Pacers met 113-103. De club uit Phoenix gaat aan kop met 36 zeges tegenover 9 nederlagen.

Mikal Bridges was de topscorer bij de Suns met 23 punten, zijn ploeggenoot Bismack Biyombo droeg 21 punten bij en pakte 13 rebounds. Golden State Warriors staat op de tweede plek in het westen met 33 overwinningen en 13 nederlagen.

In het oosten boekte NBA-kampioen Milwaukee Bucks de dertigste zege van het seizoen, tegen Sacramento Kings: 133-127. Khris Middleton was met 34 punten de topscorer. Giannis Antetokounmpo, normaal gesproken vaak de beste schutter bij de Bucks, ontbrak vanwege een knieblessure. De ploeg uit Milwaukee heeft in het oosten weliswaar de meeste overwinningen, maar daar staan ook al negentien nederlagen tegenover. Op basis daarvan nemen de Bucks de vierde plek in achter Brooklyn Nets (29-16), Chicago Bulls (28-16) en Miami Heat (29-17).

Belgische Van Uytvanck test voor vertrek uit Australië positief

07:50 uur De Belgische tennisster Alison Van Uytvanck kan Australië voorlopig niet verlaten. De nummer 55 van de wereld testte vlak voor haar terugreis naar België positief op het coronavirus. „Ik zit nu in isolatie en volg alle eisen”, schrijft de 27-jarige Belgische op Instagram. „Ik heb heel milde symptomen en kijk ernaar uit om sterker terug te komen.”

Van Uytvanck werd in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Chinese Qiang Wang. Ze strandde donderdag met de Deense Clara Tauson ook in de tweede ronde van het dubbelspel. Van Uytvanck wilde zondag terugvliegen naar België, maar de verplichte PCR-test voor vertrek leverde een positieve uitslag op.

Australië hanteert strenge regels voor deelnemers aan de Australian Open. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen. Heel wat spelers hadden afgelopen week kritiek op het in hun ogen gebrekkige testprotocol tijdens het toernooi.