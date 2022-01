Sport Kort: Veldrijder Hermans niet naar WK na positieve coronatest

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Veldrijder Hermans niet naar WK na positieve coronatest

23.48 uur: De Belgische veldrijder Quinten Hermans moet de strijd om de wereldtitel komende zondag in Fayetteville aan zich voorbij laten gaan. Hij is positief getest op het coronavirus. Zijn veldritseizoen is nu voorbij. De 26-jarige coureur eindigde zondag nog als zevende tijdens de afsluitende wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide.

Hermans won in oktober vorig jaar de wereldbekerwedstrijd in Fayetteville. Hij baalt er flink van dat hij in de Verenigde Staten niet op jacht kan gaan naar een podiumplaats. "Ik reed in Hoogerheide een sterke wedstrijd, voelde me kerngezond en klaar om in Fayetteville voor de medailles te strijden. De voorbije weken en maanden heb ik keihard getraind en veel opofferingen gemaakt om er in de beste omstandigheden aan de start te komen. Ik voel me erg machteloos in deze situatie."

Tunesië schakelt Nigeria uit in Afrika Cup

22.17 uur: Tunesië heeft Nigeria in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld. Het duel in Garoua in Kameroen eindigde in 1-0. Youssef Msakni maakte kort na de rust het doelpunt, met dank aan de Nigeriaanse doelman Maduka Okoye (Sparta Rotterdam) die het schot van de Tunesiër niet goed verwerkte.

In de jacht op de gelijkmaker kwam Nigeria met tien man te staan. Invaller Alex Iwobi moest na ruim een uur met rood vertrekken. Mede daardoor kon Nigeria geen verlenging meer afdwingen in de slotfase.

Eerder op zondag plaatste Burkina Faso zich voor de kwartfinales. Het duel met Gabon in Limbé eindigde na de reguliere speeltijd en de verlenging in 1-1. Burkina Faso nam daarna de strafschoppen beter: 7-6.

Spelen in gevaar voor skikampioene Goggia door knieblessure

21.59 uur: De Italiaanse skiester Sofia Goggia heeft een kruisband verrekt en een breukje in een kuitbeen overgehouden aan een val zondag tijdens de super-G om de wereldbeker in Cortina d’Ampezzo. Deelname aan de Olympische Winterspelen in Beijing is daarmee plotseling in gevaar gekomen. Goggia veroverde vier jaar geleden het goud op de afdaling bij de Spelen in Pyeongchang.

De 29-jarige Goggia liet zich na de val meteen onderzoeken in het ziekenhuis en schrok van de uitkomst. „Ik begin de komende uren al met fysiotherapie, want ik wil proberen mijn olympische titel te verdedigen op de discipline waar ik het meest van hou”, verklaarde ze.

Goggia heerst dit seizoen op de afdaling; ze won er vier. Op de super-G was ze twee keer de beste. De afdaling staat op 15 februari op het olympisch programma.

Herremans verbetert 22 jaar oud indoorrecord hink-stap-springen

20.44 uur: Atlete Maureen Herremans heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin het 22 jaar oude Nederlands record hink-stap-springen verbeterd. De 25-jarige Brabantse kwam tot een afstand van 13,21 meter. Het vorige record stond met 12,90 meter op naam van Karin Ruckstuhl.

Herremans is nog wel ver verwijderd van de limiet voor de WK indoor in maart in Belgrado, die op 14,30 meter staat. „Ik was heel zenuwachtig, maar dat ben ik altijd. Het was de eerste wedstrijd van dit seizoen en dan weet je niet zo goed waar je staat. Maar 13,21 meter is wel heel ver! Ik ben heel blij en ga dit eerst even laten bezinken”, liet ze weten.

Het Nederlands record outdoor staat op 13,51 meter en is in handen van Brenda Baar.

Schaker Giri wint derde partij op rij in Wijk aan Zee

19.46 uur: Anish Giri doet weer helemaal mee in het schaaktoernooi van Wijk aan Zee. De Nederlandse grootmeester, zevende op de wereldranglijst, won in de achtste ronde van de Rus Andrej Esipenko en boekte zijn derde zege op rij. Opvallend was dat het al zijn tweede winst met de zwarte stukken was. In de tussenstand klom Giri naar de gedeelde derde plaats met 5 punten uit 8 partijen.

Giri won vrijdag met zwart van de Amerikaan Fabiano Caruana en kreeg zaterdag de winst cadeau. Hij zou met wit spelen tegen Daniil Doebov, maar de Rus kwam niet opdagen in wijkcentrum De Moriaan. Iemand uit de naaste omgeving van Doebov was besmet met corona en om die reden had de toernooileiding hem gevraagd met een mondkapje achter het schaakbord plaats te nemen uit veiligheid voor zijn Nederlandse tegenstander. Maar de Rus weigerde met een mondkapje te spelen.

Zondag volgde dus nieuw succes voor Giri tegen Esipenko, die met wit geen voordeel wist te halen en na een lange zit capituleerde. De Nederlander staat een half punt achter de twee leiders: de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en de Azerbeidzjaan Sjakhrijar Mamedjarov.

Titelverdediger Jorden van Foreest speelde pas zijn tweede remise van het toernooi. Hij deelde het punt met Caruana en deelt nu de zesde plek met drie andere schakers. Tata Steel Chess telt nog vijf ronden. Maandag is een rustdag.

Loeb in Monte Carlo met 47 jaar oudste winnaar in WK rallyrijden

17.22 uur: De Fransman Sébastien Loeb heeft op 47-jarige leeftijd de befaamde Rally van Monte Carlo op zijn naam geschreven. Hij is daarmee de oudste winnaar ooit van een rally in het wereldkampioenschap. Hij passeerde in leeftijd de Zweed Björn Waldegård, die in 1990 de Safari Rally van Kenia won op 46-jarige leeftijd.

Loeb is een icoon in het rallyrijden. Hij won negen keer de wereldtitel en is de afgelopen jaren ook van voren te vinden in de Dakar Rally. De Fransman doet dit seizoen niet alle rally’s mee, maar toonde in Monte Carlo aan dat hij nog altijd tot de beste autocoureurs behoort. Hij won voor de tachtigste keer een rally uit het WK. Het was zijn achtste zege in Monte Carlo, deze keer met Isabelle Galmiche als navigator.

Loeb begon de laatste dag op de tweede plaats met 20 seconden achterstand op zijn landgenoot en achtvoudig wereldkampioen Sébastien Ogier. Hij nam de leiding over na de voorlaatste proef, waarin Ogier een lekke band kreeg en veel tijd verloor. Loeb hield in de laatste proef stand.

Pieters wint openingstoernooi Abu Dhabi, bijrol Huizing

16.36 uur: De Belgische golfer Thomas Pieters heeft het openingstoernooi van de nieuwe DP World Tour in Abu Dhabi op zijn naam geschreven. Hij won met één slag voorsprong op de Spanjaard Rafael Cabrera Bello en Shubhankar Sharma uit India. Het was de grootste zege in de profcarrière van Pieters. De 29-jarige Antwerpenaar, oud-winnaar van het KLM Open, verdiende 1.175.000 euro met de overwinning.

Daan Huizing was de enige Nederlander die op golfbaan Yas Links de cut wist te halen en de vier ronden mocht afmaken. Hij sloot goed af met 71 slagen en eindigde op de gedeelde 53e plaats met een score van 2 boven par. Dat waren er 12 meer dan winnaar Pieters, die na een slotronde van 72 slagen op -10 uitkwam.

Joost Luiten en Wil Besseling doorstonden de schifting na de tweede ronde niet en waren vrijdag al uitgeschakeld.

Zwitserse skiër Feuz opnieuw de beste in Hahnenkammrennen

15.42 uur: Beat Feuz heeft de beroemde Hahnenkammrennen gewonnen. Het was al de derde keer in de carrière van de Zwitserse alpineskiër dat hij de afdaling om de wereldbeker in het Oostenrijkse Kitzbühel won. Met 140 kilometer per uur dook Feuz het laatste stuk van de beruchte Streif af en klokte de beste tijd van 1.56,68.

Zijn landgenoot Marco Odermatt noteerde de tweede tijd. De leider in het klassement van de algemene wereldbeker was aan de finish 0,21 seconde langzamer. De Oostenrijker Daniel Hemetsberger eindigde als derde op 0,90 seconde van Feuz.

De Noor Aleksander Aamodt Kilde, die vrijdag de eerste afdaling op de Hahnenkamm won, werd zondag zesde. Hij bleef de leider in het wereldbekerklassement van de afdaling.

De 34-jarige Feuz boekte zijn dertiende wereldbekerzege op de afdaling. Ondanks dat hij als veteraan geldt in het circuit, is de Zwitser een kandidaat voor goud op de Olympische Spelen in Beijing. Hij won vier jaar geleden in Pyeongchang zilver op de super-G en brons op de afdaling. „Het was een nette afdaling en ik was vooral blij dat ik zonder fouten te maken beneden kwam”, zei Feuz.

De Italiaanse Elena Curtoni won de super-G om de wereldbeker in Cortina d’Ampezzo. Ze was 0,09 seconde sneller dan de Oostenrijkse Tamara Tippler, die tweede werd. De Zwitserse Michelle Gisin klokte de derde tijd.

De Italiaanse topfavoriete Sofia Goggia gleed halverwege de race op de Tofane-piste onderuit en crashte hard. Ze kon wel op eigen kracht naar beneden skiën, maar ging meteen door naar het ziekenhuis voor een medische controle. Goggia is de regerend olympisch kampioene op het koningsnummer. Ze won zaterdag nog de afdaling in Cortina. Dat was al haar zesde zege van het seizoen.

Schaker Doebov terug in Tata Steel Chess na weigeren mondkapje

15.15 uur: Schaker Daniil Doebov is terug in Tata Steel Chess. De Russische grootmeester heeft zondagochtend negatief getest op corona en schuift weer aan in Wijk aan Zee. Hij speelt in de achtste ronde tegen de Pool Jan-Krzysztof Duda.

Doebov ontbrak zaterdag in de zevende ronde omdat hij weigerde met een mondkapje op te spelen. Iemand uit de naaste omgeving van de Rus was besmet en om die reden had de toernooileiding hem gevraagd met een mondkapje achter het schaakbord plaats te nemen uit veiligheid voor zijn Nederlandse tegenstander Anish Giri.

Doebov weigerde uit principe en wees erop dat voor aanvang van het toernooi aan de schakers te kennen was gegeven dat een mondkapje niet verplicht was tijdens het spelen. De toernooileiding gaf aan in onverwachte situaties noodzakelijke maatregelen te mogen nemen. Omdat Doebov niet kwam opdagen, werd Giri reglementair tot winnaar uitgeroepen.

Voetbalsters FC Twente verslaan PSV en nemen de leiding

14.25 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben de leiding genomen in de Eredivisie Vrouwen. De titelverdediger versloeg PSV op Sportcampus Diekman in Enschede met 3-1. FC Twente kwam daarmee op 30 punten, 2 punten meer dan Ajax dat vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie dit weekeinde niet kon spelen tegen sc Heerenveen.

Fenna Kalma opende kort voor rust met een curieus doelpunt de score. De 22-jarige spits knalde hard en hoog raak uit een indirecte vrije trap op 5 meter van het doel, nadat PSV-keepster Sari van Veenendaal een terugspeelbal in haar handen had gepakt.

Desiree van Lunteren tekende halverwege de tweede helft uit een strafschop voor de gelijkmaker, maar een minuut later stond Twente weer op voorsprong via Anna-Lena Stolze. De Duitse zette de aanval zelf op en schoot van afstand met links fraai raak. Kalma besliste het duel even later met haar 22e doelpunt van het seizoen.

PSV heeft als nummer 3 op de ranglijst nu 4 punten achterstand op FC Twente.

Duitse skispringers zonder twee olympisch kampioenen naar Beijing

12:28 uur De Duitse skispringers Severin Freund en Andreas Wellinger ontbreken volgende maand op de Olympische Spelen. De twee olympisch kampioenen hebben geen plek gekregen in de selectie voor Beijing. Freund (33) worstelde na twee zware knieblessures met zijn vorm, Wellinger (26) miste dit weekeinde de wereldbekerwedstrijd in Titisee-Neustadt vanwege een coronabesmetting.

Freund en Wellinger maakten deel uit van de Duitse ploeg die bij de Winterspelen van Sotsji 2014 goud veroverde in de landenwedstrijd. Wellinger werd vier jaar later in Pyeongchang olympisch kampioen op de kleine schans. Op de grote schans pakte hij zilver achter de Pool Kamil Stoch en in de landenwedstrijd was er ook zilver voor de Duitse skispringers.

Wellinger hoopte met goede resultaten in Titisee-Neustadt een plek in de ploeg te bemachtigen, maar een positieve coronatest verhinderde dat. De Duitse bondscoach vindt het risico te groot dat Wellinger in Beijing in quarantaine moet en hield de tweevoudig olympisch kampioen daarom buiten zijn ploeg.

De Duitse equipe voor de Spelen bestaat uit de skispringers Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Constantin Schmid en Pius Paschke.

René Meulensteen even bondscoach van Australië

10.00 uur De Nederlandse trainer René Meulensteen heeft voorlopig de leiding over de nationale voetbalploeg van Australië. Meulensteen neemt de taken over van bondscoach Graham Arnold, die positief heeft getest op het coronavirus en de komende dagen in isolatie zit. De 57-jarige Brabander gaat Australië voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Vietnam.

Meulensteen is sinds 2018 assistent van Arnold bij de ’Socceroos’. De voormalige assistent van Alex Ferguson bij Manchester United was daarvoor zelf hoofdcoach van onder meer Fulham en Maccabi Haifa.

Volgens de Australische voetbalbond is Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, volledig gevaccineerd en heeft hij tien dagen geleden ook een boosterprik gehad. Hoewel de bondscoach geen coronagerelateerde klachten heeft, testte hij toch positief. Meulensteen en Tony Vidmar, de andere assistent van Arnold, gaan de Australiërs voorbereiden op het duel met Vietnam in de WK-kwalificatie.

Basketballers Suns verstevigen koppositie met zesde zege op rij

09:23 uur De basketballers van Phoenix Suns hebben met hun zesde overwinning op rij de koppositie in de westelijke divisie van de NBA verstevigd. De Suns versloegen Indiana Pacers met 113-103. De club uit Phoenix gaat aan kop met 36 zeges tegenover 9 nederlagen.

Mikal Bridges was de topscorer bij de Suns met 23 punten, zijn ploeggenoot Bismack Biyombo droeg 21 punten bij en pakte 13 rebounds. Golden State Warriors staat op de tweede plek in het westen met 33 overwinningen en 13 nederlagen.

In het oosten boekte NBA-kampioen Milwaukee Bucks de dertigste zege van het seizoen, tegen Sacramento Kings: 133-127. Khris Middleton was met 34 punten de topscorer. Giannis Antetokounmpo, normaal gesproken vaak de beste schutter bij de Bucks, ontbrak vanwege een knieblessure. De ploeg uit Milwaukee heeft in het oosten weliswaar de meeste overwinningen, maar daar staan ook al negentien nederlagen tegenover. Op basis daarvan nemen de Bucks de vierde plek in achter Brooklyn Nets (29-16), Chicago Bulls (28-16) en Miami Heat (29-17).

Belgische Van Uytvanck test voor vertrek uit Australië positief

07:50 uur De Belgische tennisster Alison Van Uytvanck kan Australië voorlopig niet verlaten. De nummer 55 van de wereld testte vlak voor haar terugreis naar België positief op het coronavirus. „Ik zit nu in isolatie en volg alle eisen”, schrijft de 27-jarige Belgische op Instagram. „Ik heb heel milde symptomen en kijk ernaar uit om sterker terug te komen.”

Van Uytvanck werd in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Chinese Qiang Wang. Ze strandde donderdag met de Deense Clara Tauson ook in de tweede ronde van het dubbelspel. Van Uytvanck wilde zondag terugvliegen naar België, maar de verplichte PCR-test voor vertrek leverde een positieve uitslag op.

Australië hanteert strenge regels voor deelnemers aan de Australian Open. In principe mogen alleen gevaccineerde tennissers meedoen. Heel wat spelers hadden afgelopen week kritiek op het in hun ogen gebrekkige testprotocol tijdens het toernooi.