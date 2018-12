Oranje start met Wit-Rusland- en Duitsland-thuis

Het duel is vastgesteld op donderdag 21 maart om 20.45 uur. Drie dagen later speelt Oranje opnieuw thuis, dan tegen Duitsland. Ook dan is de aftrap om 20.45 uur. De KNVB maakt later bekend in welke stadions wordt gespeeld.

Final Four

De overige zes kwalificatiewedstrijden zijn in de maanden september tot en met november. In juni doet het elftal van bondscoach Ronald Koeman namelijk mee aan het finaletoernooi van de Nations League.

De nummers 1 en 2 uit de poule van Oranje kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK van 2020.

Speelschema EK-kwalificatie Nederlands elftal:

Donderdag 21 maart, 20.45 uur: Nederland - Wit-Rusland

Zondag 24 maart, 20.45 uur: Nederland - Duitsland

Vrijdag 6 september, 20.45 uur: Duitsland - Nederland

Maandag 9 september, 20.45 uur: Estland - Nederland

Donderdag 10 oktober, 20.45 uur: Nederland - Noord-Ierland

Zondag 13 oktober, 18.00 uur: Wit-Rusland - Nederland

Zaterdag 16 november, 20.45 uur: Noord-Ierland - Nederland

Dinsdag 19 november, 20.45 uur: Nederland - Estland.