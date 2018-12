Kluivert toont met Roma veerkracht tegen Inter

Keita Baldé nam in de 37e minuut het openingsdoelpunt voor zijn rekening. De Turk Cengiz Ünder maakte kort na rust met een prachtig afstandsschot gelijk. Mauro Icardi bracht Inter met zijn achtste doelpunt van het seizoen halverwege de tweede helft opnieuw aan de leiding. Door een benutte strafschop van Aleksandar Kolarov, in de 74e minuut, werd het toch nog gelijk.

Stefan de Vrij deed de gehele wedstrijd mee bij Inter. Justin Kluivert kwam bij Roma in de 69e minuut in het veld. Rick Karsdorp zat niet bij de wedstrijdselectie. Inter is derde in de Serie A met nu elf punten achterstand op koploper Juventus. AS Roma staat op de zevende plaats.

