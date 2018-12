Valentijn Driessen Ⓒ Telesport

Na Ajax-Feyenoord kon je stellen dat Giovanni van Bronckhorst de grip op zijn spelers kwijt was. Jens Toornstra en Jeremiah St. Juste misdroegen zich in de Johan Cruijff ArenA en de Rotterdammers speelden na rood van St. Juste een verloren klassieker. Voor het falen en het onacceptabele gedrag is de hoofdtrainer aansprakelijk.