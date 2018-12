Na PSV morst ook PSG eerste punten

Girondins Bordeaux was op de vijftiende speeldag verantwoordelijk voor het eerste puntenverlies voor de ongenaakbare koploper: 2-2. PSG kon zich de misstap natuurlijk wel veroorloven. Het team van trainer Thomas Tuchel heeft veertien punten meer dan nummer 2 Montpellier.

Tegenvaller voor PSG was het uitvallen van Neymar na een klein uur spelen. Neymar liep twee weken terug tijdens een interland met Brazilië een blessure op aan zijn lies. Daarvan leek hij hersteld, maar hij lijkt nu toch te vroeg zijn rentree te hebben gemaakt.

Neymar had in de 34e minuut de score geopend voor de koploper. Aanvaller Jimmy Briand maakte kort na rust gelijk. Kylian Mbappé leek PSG de vijftiende zege op rij te bezorgen, maar de Deen Andreas Cornelius zette in de 84e minuut de eindstand op het bord.

