Van Bommel: ’Deed ik ook nog op mijn 34e’

In de eerste helft werden de Eindhovenaren vooral op gif en inzet afgebluft door de thuisploeg. Trainer Mark van Bommel vond niet dat zijn spelers de energie staken in de verkeerde dingen. Zo waren Steven Bergwijn en Angelino betrokken bij opstootjes en ging Denzel Dumfries verhaal halen bij het Feyenoord-publiek, nadat er bij een kansrijke situatie een tweede bal het veld in werd gegooid.

„Dat hoort bij een topper”, aldus Van Bommel over de opstootjes, die als een rode lap op een stier werkten bij het thuispubliek. „Je moet er slim mee omgaan, af en toe kan het, maar je moet het niet uitlokken. Het is ook niet de reden dat we hier hebben verloren.” En de trainer van PSV op de vraag of zijn spelers daar nog een ontwikkeling in door moeten maken: „Nee, ik deed dat ook nog toen ik 34 jaar was…”

Controle

De nu in de competitie niet meer ongeslagen coach zag dat het in de beginfase al mis ging voor zijn ploeg. „Ik vond dat we Feyenoord de eerste twintig minuten uitnodigden om in het duel te komen. Daardoor konden zij gevaarlijk worden. De tweede helft heb ik het omgezet. Daarvoor waren er al momenten dat het kon kantelen. Net toen ik dacht dat we het betere van het spel konden krijgen, viel de 1-0. Dan loop je achter de feiten aan. Na rust hadden we het duel volledig onder controle. Als we de 2-2 maken kan ik me voorstellen dat we de wedstrijd nog winnen ook.”