Ajacied Daley Sinkgraven maakt tegen ADO Den Haag als invaller zijn rentree na een langdurige blessureperiode. ,,Ik vond de ontvangst hartstikke mooi. Die zorgde voor kippenvel.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Daley Sinkgraven boekte in de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen ADO Den Haag een overwinning (5-1). ,,Op mezelf”, straalde de 23-jarige middenvelder, die in totaal anderhalf (!) jaar met blessures kampte en in de 78e minuut als vervanger van Zakaria Labyad in het veld kwam. ,,Ik vertrouw mijn eigen lichaam weer”, aldus de Drent.