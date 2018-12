Crisisoverleg bij AZ, grens is bereikt in Alkmaar

Thomas Ouwejan, Oussama Idrissi en Ferdy Druijf treuren na de zeperd tegen Willem II. Ⓒ ANP Pro Shots

ALKMAAR - Het was een opvallend tafereel na de wedstrijd tussen AZ en Willem II (0-2). De spelers Guus Til, Teun Koopmeiners, Pantelis Hatzidiakos en assistent-trainer Pascal Jansen waren ruim een uur met elkaar in conclaaf in de kleedkamer. Later sloot ook hoofdcoach John van den Brom aan. „Er moet iets veranderen, want zo kan het niet langer”, zei aanvoerder Til na het crisisoverleg.