Moeder en vriendin Calvin Stengs zijn niet blij met ’rigoureuze ingreep’

De reacties op de nieuwe coupe van Calvin Stengs zijn wisselend, zo vertelt de aanvaller. Ⓒ ED VAN DE POL

OLIVA - Hij was de beste Eredivisie-speler van de eerste seizoenshelft. Calvin Stengs. Als het aan de frivole aanvaller met de guitige blik en de prachtige haardos ligt, wordt het seizoen voor hem en AZ nog mooier dan het voor de winterstop al was. „Iedereen zit te wachten op het moment dat AZ in elkaar stort.”