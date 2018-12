Michael Boogerd Ⓒ Hollandse Hoogte

In Den Bosch vindt vanavond het wielergala plaats. De stemmen van de Club 48 (oud-renners), VVBW (huidige renners) en het publiek (via telegraaf.nl) zijn geteld en de renner, renster en het talent van het jaar worden in de Maaspoort bekendgemaakt. Voor de Nederlandse wielersport was 2018 een ongekend succesvol wielerjaar. Ook Telesport-columnist Michael Boogerd heeft genoten van de successen van vele landgenoten. Verslaggever Raymond Kerckhoffs blikt in zes stellingen met hem terug op het wielerjaar 2018, maar ook al vooruit op het komende seizoen.