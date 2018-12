Viergever: ’Je weet dat je geen 34 keer gaat winnen’

„Ach nee joh, natuurlijk niet”, zegt Viergever. „Dat is onzin. Je weet dat je geen 34 keer gaat winnen. Vrijdag tegen Excelsior moeten wij bewijzen dat we sterk en ver genoeg zijn om ons te revancheren.”

Wat Viergever meer dwarszat, was de manier waarop PSV zich in de eerste helft presenteerde in Rotterdam. Juist op het moment dat het elftal van trainer Mark van Bommel zich enigszins leek te herstellen van een hopeloze beginfase, sloeg Feyenoord via Nicolai Jørgensen en Sam Larsson keihard toe. Eerst via een counter en vervolgens na balverlies van PSV’s aanvoerder Luuk de Jong, die werd afgetroefd door Jeremiah St. Juste. Typerend voor het verschil tussen beide ploegen in die eerste 45 minuten.

„Het gaat om de opvatting, hoe je speelt en je zo’n wedstrijd aangaat”, aldus Viergever. „Daar hebben we het in de eerste helft laten liggen en dat is dus wat we onszelf kunnen verwijten. We balen er het meeste van dat we onszelf niet waren. Duels winnen, tactisch goed staan, dat is normaal onze kracht. Nu was dat niet aan de orde. We hielpen Feyenoord in hun kracht.”