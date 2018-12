Amrabat: ’Twee weken geleden was ik nog een miskoop’

De start van Amrabat bij zijn nieuwe club begon niet zoals hij gehoopt had. Hij moest vooral vanaf de bank toekijken en hopen op een paar invalbeurtjes. Dat is nu wel anders. Amrabat kreeg dit weekeinde een kans in het basiselftal van trainer Ivan Leko en die greep hij met beide handen aan. „Amrabat heeft een zeer slechte periode gehad, maar hij werkt elke dag hard op training en nu heeft hij zijn kans gegrepen”, zegt Leko lovend over zijn speler.

De 22-jarige middenvelder had een groot aandeel in de klinkende 3-0 zege van Club Brugge op Standard Luik. Amrabat nam het derde doelpunt voor zijn rekening. „Ik ben enorm blij voor hem, maar de hele ploeg was goed. Vandaag was het de dag van Club Brugge. Als we zo spelen in de play-offs zijn we een titelkandidaat”, zegt Leko opgelucht tegenover het Belgische Het Nieuwsblad.

De huidige goede vorm van Amrabat komt een klein beetje uit de lucht vallen. Hij was namelijk al afgeschreven. „Twee maanden geleden was ik nog een miskoop, nu niet meer”, vertelt Amrabat die geduldig op zijn kans bleef wachten. „In het begin van het seizoen speelde iedereen goed, als coach kan je dan niet zomaar wisselen en dus moest ik lang wachten. Als je de kans krijgt moet je er staan en gelukkig kreeg ik die.”

Niet alleen de trainer van de oud-Feyenoorder is lovend over Amrabat, ook zijn ploeggenoten beginnen steeds meer in hem te geloven. „We weten allemaal wat hij kan. Hij heeft enorm veel talent en paste zich heel snel aan. Dat zie je zelden”, zegt Benoît Poulain.

Oud-Ajacied Stefano Denswil liet ook van zich spreken. De verdediger opende in de zevende minuut de score. Door de drie punten in eigen huis te houden klimt Club Brugge op naar de tweede plaats met vier punten achterstand op koploper KRC Genk.