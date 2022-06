Klaver verslaat Bol en pakt nationale titel 200 meter

Klaver had met haar tijd van 22,71 in de series zaterdag voldaan aan de limiet voor de WK. Ze had zich eerder al geplaatst voor de WK op de 400 meter. Die afstand slaat ze bij de NK over.

Nadine Visser pakte goud op de 100 meter horden. Ze zette een tijd neer van 12,77 en dat was sneller dan de 12,84 in de series. Zoë Sedney werd tweede (13,09) voor Eefje Boons (13,47). De titel bij de mannen op de 110 meter horden ging naar Timme Koster in 13,80.

Liemarvin Bonevacia won de nationale titel op de 400 meter in 45,34. Hij klopte Isayah Boers (46,02) en Ramsey Angela (46,44). Bonevacia moet nog voldoen aan de limiet voor de WK in Eugene van 44,90. Daar bleef hij boven. De titel bij de vrouwen ging naar Hanneke Oosterwegel. Die bleef met 53,52 Andrea Bouma (53,61) en Anne van de Wiel (54,08) voor. Klaver, Bol en Lisanne de Witte deden niet mee.

Mustafa Hassan Mahamuud verraste Taymir Burnet op de 200 meter. Met 20,90 pakte hij de titel. Burnet moest met 21,03 genoegen nemen met het zilver. Onyema Adigida pakte met 21,14 het brons. Maureen Koster won de nationale titel op de 1500 meter in 4.12,32. Bij de mannen ging de titel naar Noah Baltus in 3.41,90.

Schilder wint kogelstoten op NK met nationaal record

Jessica Schilder heeft de nationale titel bij het kogelstoten gegrepen door haar eigen Nederlands record te verbeteren. Schilder kwam tot een afstand van 19,68 meter. Daarmee stootte ze 22 centimeter verder dan het record (19,46) dat ze anderhalve week geleden in Oslo had neergezet.

Schilder (23) verbeterde zich dit seizoen eerder al op de FBK Games en in het Tsjechische Kladno. Voor de FBK Games stond het record van de atlete nog op 18,89 meter. Op de NK zat ze met haar eerste poging van 19,44 nog net onder het oude record. Na een mislukte poging ging de kogel vervolgens tot 19,68. Benthe König greep met 17,81 meter het zilver. Alida van Daalen pakte met 16,01 het brons.