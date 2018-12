Boogerd: ’Dumoulin moet voor de Tour gaan’

Want wat oud-renner betreft, kan Dumoulin de komende editie van de Tour de France gewoon pakken. „Natuurlijk kan Tom de komende Tour winnen. Waar hebben die Fransen dan dit wielerjaar Dumoulin bergop eraf gereden? Nergens! Sterker, in de afgelopen Tour was Dumoulin een van de beste klimmers en heeft hij nauwelijks tijd verloren. Hij heeft bergop opnieuw een enorme stap gezet.”

Hij vervolgt: „Het is dat hij in de eerste Alpenrit naar La Rosiére al krachten verspeelde met een vroegere aanval, anders had Geraint Thomas hem daar niet gelost. En op l’Alpe d’Huez maakte hij een schakelfoutje anders won hij de rit. Natuurlijk is het aantal tijdritkilometers van slechts 27 in de komende Tour beperkt. Maar al die klimmers moeten Dumoulin bergop eraf rijden want ze weten dat hij in die tijdrit terrein op hen gaat winnen. Nee, Tom kan komend jaar echt alles op de Tour zetten.”

Lees hier het volledige verhaal met Michael Boogerd, waarin hij in zes stellingen terugblikt en vooruitblikt: