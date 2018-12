Sluiter heeft ’rare smaak’ van nominaties Sportgala

Volgens Sluiter is het een beetje de omgekeerde wereld. „Tof om genomineerd te zijn als coach van het jaar. Maar rare smaak in m’n mond dat Kiki, degene die toch echt al die balletjes over dat net en binnen die lijnen heeft geslagen, niet genomineerd is. Denk dat we rustig kunnen stellen dat dit zonder haar niet gelukt was. #Sportgala.”

Wielrenster Anna van der Breggen, schaatster Jorien ter Mors, shorttrackster Suzanne Schulting en wielrenster Annemiek van Vleuten kunnen nog Sportvrouw van het Jaar worden. Bertens stond op de ’longlist’ van veertien namen. De strijd om de titel Coach van het Jaar gaat tussen Jac Orie (langebaanschaatsen), Jeroen Otter (shorttrack) en Sluiter (tennis).

Bertens sloot het tennisjaar af als nummer 9 van de wereld. De 26-jarige tennister kan terugblikken op een geslaagd jaar waarin ze drie titels pakte, de kwartfinale haalde op Wimbledon en mocht meedoen aan de WTA Finals. Bij de seizoensfinale in Singapore bereikte ze de halve finale.