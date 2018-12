Video: Maradona valt fans tegenstander aan

De Argentijnse gevallen held mocht sowieso niet op de bank plaatsnemen in de return van de finale van de play-offs, omdat hij in de heenwedstrijd al rood had gekregen. Zijn gang naar de kleedkamer ging ook toen al de wereld over.

En dus zat hij op de tribune. Daar kon hij het al moeilijk verkroppen dat Dorados de promotie op een haar miste.

Diego Maradona communiceert met de bank. Ⓒ Hollandse Hoogte

Toen hij vervolgens het stadion probeerde te verlaten, maakte Maradona meerdere malen ruzie. De fans van de tegenstanders schreeuwden naar hem en dat trok El pibe d’oro heel slecht, getuige de beelden.