Verstappen niet in de prijzen

De Brit van Mercedes won er zelfs twee: de British Competition Driver of the Year en de International Racing Driver of the Year presented by Pirelli Awards. Verstappen maakte ook kans op de International Racing Driver of the Year Award, maar die werd dus door Hamilton gepakt.

De Limburger werd ook in 2016 en 2017 genomineerd voor deze prijs, maar voor de derde keer grijpt Verstappen naast deze award. In 2015 kreeg hij wel de Rookie of the Year Award.

Videoboodschap

Hamilton won ’International Driver of the Year’ voor de zesde keer al in zijn carrière. Hij bleef naast Verstappen ook Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne en IndyCar-kampioen Scott Dixon voor.

De Brit was niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Zijn broer Nicolas nam de honneurs waar. De vijfvoudig wereldkampioen had wel een videoboodschap achtergelaten, meldt Motorsport.com. ,,Ik wil heel graag een bericht achterlaten. Het spijt me dat ik niet bij jullie kan zijn. Ik volg Autosport al vele jaren. Ik weet nog dat ik er in 1995 voor de eerste keer kwam en dat ik toen zoveel geweldige mensen heb ontmoet. Het is een ongelooflijk evenement en het wordt elk jaar beter.”

Als laatste feliciteert hij de andere genomineerden. ,,Felicitaties aan de andere genomineerden en Award-winnaars. Hopelijk was 2018 voor jullie net zo geweldig als voor mij. Ik wens iedereen prettige kerstdagen met de familie. Ik hoop dat jullie gefocust blijven voor 2019. Ik wens iedereen het beste.”

