Oranje maakt zich op voor loting Nations League

Oranje speelt begin juni geen kwalificatiewedstrijden, maar het strijdt dan om de lucratieve eindzege in de Nations League. De eindronde wordt in de Portugese steden Porto en Guimarães gespeeld. Er staat geen direct EK-ticket op het spel, maar er wordt wel gespeeld om eer en een aardige geldprijs. De winnaar van het toernooi mag maar liefst 6 miljoen euro ophalen. De verliezend finalist pakt 4,5 miljoen euro, de nummer drie schrijft 3,5 miljoen euro bij en de nummer vier moet het doen met 2,5 miljoen euro.

Doordat Nederland zich heeft geplaatst voor de Final Four, heeft het een playoff-ticket bemachtigd voor het EK in 2020. Mocht Oranje zich via de normale EK-kwalificatieweg niet plaatsen, dan heeft het dus nog altijd een vangnet om zich via de playoffs wel te kwalificeren. De mogelijk tegenstander van Nederland in de halve eindstrijd van de Nations League is Portugal, Zwitserland of Engeland. Het toernooi vindt plaats van 5 tot en met 9 juni.

Zondagmiddag stond er ook al een loting te wachten. Toen zag Ronald Koeman Nederland bij de EK-kwalificatieloting gekoppeld worden aan Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.