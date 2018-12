Southampton ontslaat manager Hughes

The Saints wonnen dit seizoen pas één keer en staan met negen punten op een teleurstellende achttiende plaats. Alleen Burnley (ook negen punten) en Fulham (acht) doen het slechter.

Hughes, zelf oud-speler van onder meer Manchester United, FC Barcelona en Chelsea, werd in maart aangesteld bij Southampton als opvolger van de ontslagen trainer Mauricio Pellegrino. De Welshman slaagde er op het nippertje in de ploeg van verdediger Wesley Hoedt in de Premier League te houden. Als beloning werd zijn aflopende contract in de zomer met drie jaar verlengd.

Southampton nam afscheid van Dusan Tadic, die bij Ajax terugkeerde in de Eredivisie, maar Hughes kreeg zelf amper versterkingen. Zijn ploeg verloor vorige week eerst het degradatieduel met Fulham (3-2) en werd vervolgens in de League Cup via strafschoppen uitgeschakeld door Leicester City. In de thuiswedstrijd tegen Manchester United gaf Southampton zaterdag een voorsprong van 2-0 uit handen (2-2). Voor de clubleiding was dat aanleiding om Hughes weg te sturen. Zijn assistenten Mark Bowen en Eddie Niedzwiecki vertrekken ook.

Kelvin Davis blijft wel bij de club. De assistent-trainer zit woensdag op Wembley als eindverantwoordelijke op de bank in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De clubleiding hoopt zo snel mogelijk een nieuwe manager aan te stellen.

Hughes is de tweede ontslagen trainer dit seizoen in Engeland. Vorige maand moest Slavisa Jokanovic bij Fulham plaatsmaken voor Claudio Ranieri.