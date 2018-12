Bottas kritisch op zichzelf

Hij vervolgt tegenover Motorsport.com. „Het eerste seizoen was zeker ook zwaar, maar dat valt niet te vergelijken. Met Williams reden we in 2013 in de achterhoede rond. Toch had ik het gevoel dat ik voldeed aan mijn doelstellingen voor mijn eerste jaar. De seizoenen daarna reed ik steeds beter, tot dit jaar.”

Bottas is dan ook zwaar teleurgesteld. „Afgelopen jaar was heel anders. Het was mijn eerste seizoen met het team, mijn eerste jaar tegen Lewis. Twaalf maanden geleden was ik teleurgesteld want ik had mijn doelen niet gehaald. Maar als ik nu terugkijk, had ik in 2017 tenminste nog een paar races gewonnen. Nu is de teleurstelling nog groter. Dit is het slechtste seizoen tot nu toe.”

Wel had de Fin enkele malen kunnen winnen. „Er waren veel races waarin ik veel meer punten had kunnen scoren. Mijn prestaties in de kwalificatie en de race waren ten opzichte van Lewis beter dan vorig jaar, dus ik heb stappen gemaakt.”