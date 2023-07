Jessica Schilder stoot naar limiet voor Olympische Spelen

Schilder leverde haar beste afstand van dit jaar af. Ze eindigde ermee als tweede in de wedstrijd. De Jamaicaanse Danniel Thomas-Dodd kwam 1 centimeter verder (19,04).

Jorinde van Klinken eindigde als tweede bij het discuswerpen. Zij noteerde 62,96 in haar beste poging, niet ver genoeg voor directe olympische kwalificatie. De limiet is 64,50 meter. Van Klinken kwam in april al wel tot 67,05 meter, maar toen was het olympische kwalificatietraject nog niet begonnen.

Bouju

Raphael Bouju, al goed voor 10,02 dit seizoen, spurtte bij zijn debuut in de Diamond League naar de vierde plaats op de 100 meter in 10,24. Het natte, frisse weer in Zweden werkte niet mee voor het lopen van toptijden. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine won in 10,03.

Tasa Jiya mocht in Stockholm ook voor het eerst aantreden in de prestigieuze wedstrijdreeks. Ze werd zesde op de 200 meter in 23,15. De Britse Daryll Neita was de snelste in 22,50.

