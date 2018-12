Grand Slam-verrassing Unterbuchner slaat advies Anderson af

Unterbuchner verraste vriend en vijand door het ver te schoppen bij de Grand Slam of Darts. Hij hield zichzelf sterk staande in de groepsfase en plaatste zich voor de tweede ronde. Daarin trof hij de ervaren James Wade. De Engelsman kon geen partij bieden en werd naar huis gestuurd. In de kwartfinale moest Unterbuchner zijn meerdere erkennen in de Schot Anderson.

Anderson ziet T-Rex, zoals Unterbuchner beter bekend staat, graag naar de PDC komen, maar de Duitser laat via zijn Facebook-pagina weten trouw te blijven aan de BDO. „Ik heb besloten om nog één jaar bij de BDO te blijven. In 2020 ga ik het proberen bij de PDC.”