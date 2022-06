Van Gaal: ’Hebben jullie gerucht in De Telegraaf niet gelezen?’

Tijdens de persconferentie zei Van Gaal dat de rappe aanvaller een uitzondering op de regel is. ,,Vorm kweek je niet bij het Nederlands elftal, maar bij de club. Alleen Bergwijn niet”, zei hij over de speler die bij Tottenham Hotspur nauwelijks aan spelen toekomt.

Qua belastbaarheid zou een overstap naar Amsterdam een zegen zijn, benadrukte Van Gaal, nadat hij werd geconfronteerd met de blessures die Bergwijn nu in Londen soms oploopt vanwege het geringe aantal speelminuten. ,,Maar Bergwijn gaat waarschijnlijk toch naar een andere club? Of heb jullie dat gerucht in De Telegraaf niet gelezen?”, doelde de bondscoach op het feit dat Ajax een bod heeft gedaan op Bergwijn.

Kracht

Van Gaal was bijzonder te spreken over het ijzersterke optreden van Bergwijn in het Koning Boudewijnstadion. ,,Er waren voor mij twee uitblinkers: Frenkie de Jong en Steven Bergwijn”, aldus de coach die qua interlands op gelijke hoogte kwam met Rinus Michels. ,,Ik kan niet meer volhouden dat spelers die bij hun club weinig spelen niet meer worden opgesteld in Oranje. We hebben in tegenstelling tot twintig jaar geleden met een generatie te maken die zichzelf goed onderhoudt. Daarom gaat het om de kwaliteit van de speler.”

Hoe Bergwijn zich tegen de Belgen manifesteerde was voor Van Gaal geen verrassing. ,,Ik vroeg aan Stevie: hoe kan het nou dat je zo goed speelt? Dan zegt-ie: ik krijg vertrouwen. Zo veel praat ik niet met hem. Maar ik zet hem wel in zijn kracht. Hij moet ruimte hebben en dat is de reden waarom ik met twee spitsen speel. Hij heeft gescoord, maar nog belangrijker: hij is een aanspeelpunt en verliest geen bal. Wat wil je nog meer?”