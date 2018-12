Catsburg in WTCR met kampioensauto Hyundai

Hij wordt teamgenoot van regerend WTCR-kampioen Gabriele Tarquini, Norbert Michelisz en Augusto Farfus. De 30-jarige coureur uit Amersfoort reed van 2015 tot en met 2017 al in het WTCC, de voorloper van de WTCR, en boekte destijds twee overwinningen.

„Ik ben erg enthousiast over mijn aanstaande terugkeer in de toerwagens”, vertelde Catsburg wiens naam al tijdens de slotraces in Macau werd genoemd. „De WTCR heeft bewezen een waardig en competitieve vervanger van het WTCC te zijn. Ik heb alle races met belangstelling bekeken en ik heb altijd de wens gehad om in 2019 op de grid te staan.”

Catsburg, die namens BMW met een M8 zal uitkomen in het World Endurance Championship, gaat ook een aantal races met de M6 rijden. „Ik kijk echt uit naar een volledig seizoen van competitief racen over de hele wereld met de M8, M6 en Huyndai i30”, zei de coureur die evenals Farfus onder contract bij BMW staat.

Hyundai beleefde dit jaar met haar i30 N TCR een uitstekend eerste jaar in de WTCR. De Italiaan Tarquini greep in dienst van BRC Racing de titel bij de rijders. Het teamkampioenschap ging naar M Racing-YMR, de andere equipe van Hyundai dat volgend jaar in handen van Yvan Muller een Chinees project van Volvo’s eigenaar Geely gaat uitvoeren. Muller en Thed Björk zijn de rijders.