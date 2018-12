Atlético weken zonder Diego Costa na operatie

Costa kampt al een tijdje met een voetblessure, het gevolg van een trap op zijn chocoladebeen. Het is geen onbekende blessure voor de dertigjarige spits van Atlético. Jaren geleden werd hij al eens geopereerd aan een gebroken middenvoetsbeentje. Hij heeft nu op dezelfde plek weer pijn.

Bekijk ook: Atletico komt goed weg met remise

Costa speelde een aantal weken met pijn door, maar heeft na overleg met de medische staf van Atlético toch besloten zich te laten opereren.

De bonkige spits maakte in elf competitieduels pas één doelpunt, onlangs in de topper tegen FC Barcelona (1-1). Sinds zijn terugkeer bij Atlético, na enkele jaren bij Chelsea, scoort Costa sowieso aanzienlijk minder makkelijk dan gedurende zijn eerste periode in Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone staat in La Liga op de derde plaats, drie punten achter koploper Barcelona.

De Madrilenen plaatsen zich vorige speelronde voor de knockout-fase van de Champions League.

Bekijk ook: Deze teams zijn door in de Champions League