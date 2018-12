Video: Fury wil scheids ’schorsen voor het leven’

Een dag later spreekt The Gypsy King zelf van een iconische comeback na zijn mentale problemen maar ook van „één van de grootste diefstallen in de boksgeschiedenis” en vraagt hij om de bewuste scheidsrechter levenslang te schorsen.

De 33-jarige Wilder mepte zijn drie jaar jongere opponent twee keer tegen het canvas, in de negende en twaalfde ronde. Maar tot verbazing van de 18.000 toeschouwers in het Staples Center wist Fury bij de laatste tel tóch weer op te staan en de wedstrijd zonder moeilijkheden te beëindigen.

Lichtvoetig

Fury, die in juni zijn rentree vierde na een dopingschorsing en een pauze van 2,5 jaar, was tot dan wat punten betreft in het voordeel. De Brit was bij de weging 20 kilo zwaarder dan Wilder, maar stond desondanks lichtvoetig te boksen. Eén scheidsrechter riep Wilder echter uit tot winnaar (115-111), een tweede vond dat Fury de overwinning verdiende (114-112). Het derde jurylid hield het op 113-113.

„Ik werd twee keer tegen het canvas geslagen, maar ik denk toch dat ik de partij gewonnen heb. De Gypsy King is terug”, stelde Fury.

Kalmeren

Dat is wat hij ook tegen zijn team zei toen hij in zijn kleedkamer kwam. „Ik probeerde ’my brothers’ en het team te kalmeren. Het laatste wat ik wilde, was een massale ruzie in de menigte of een enorme oproer, wat had kunnen gebeuren als ik de situatie niet had gekalmeerd.”

Een dag later deed een gehavende Fury uitgebreid zijn relaas bij verschillende media. Vooral de Mexicaan Alejandro Rochin moest het daarbij ontgelden. Hij was de scheidsrechter die Wilder uitriep tot winnaar, iets waar Fury uiteraard niet mee kon leven.

Allergrootste comeback

„Deze man moet voor het leven worden verbannen. Een schande. Ik heb nog nooit een slechtere beslissing in mijn leven gezien. Deze controverses geven boksen een slechte naam. De wereld weet wie de echte wereldkampioen is. Wilder kreeg een geschenk in zijn eigen land. Dit is één van de grootste diefstallen in de boksgeschiedenis. Dit had de allergrootste comeback kunnen zijn.”

Toch leek Fury zich vooral als de perfecte ambassadeur van de bokssport te willen promoten. „Ik heb het gevoel dat ik mezelf, mijn familie en mijn land trots heb gemaakt. Ik ben uit de as herrezen. Echte kampioenen staan altijd weer op. Ik had kunnen blijven liggen, maar zolang er leven zit in mijn lichaam is, zal ik blijven opstaan. Ik nam gewoon mijn tijd om te herstellen. Als je te snel opspringt, dan kunnen je benen soms niet mee. Ik nam wat tijd en mijn benen waren perfect.”

Iconisch

Het is een iconische comeback, nietwaar?”, vertelde Fury tot slot aan BT Sport. „Na tweeëneenhalf jaar uit de ring, na mijn mentale problemen. Ik heb net de wereld laten zien, en aan iedereen met geestelijke gezondheidsproblemen, dat je kan terugkomen. Aan iedereen die dezelfde problemen heeft waar ik mee te maken heb: dit deed ik voor jullie. Jullie kennen de waarheid, iedereen weet dat ik die wedstrijd heb gewonnen. En als ik kan terugkomen van waar ik kom, dan kan jij het ook.”

In 2019 komt er alvast een rematch, verzekerden beide boksers na afloop.