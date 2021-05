PSV officieel tweede na remise bij FC Utrecht

Het waren de keepers die zich wisten te onderscheiden in de eerste fase. Bij PSV redde knap op een inzet van Tommy St. Jago, terwijl ook Gyrano Kerk een grote kans miste. De beste redding kwam op naam van Eric Oelschlägel, die een zekere 0-1 van Eran Zahavi leek te voorkomen. Tien minuten voor rust kwam FC Utrecht op voorsprong. Simon Gustafson legde een vrije trap bij de tweede paal en de volledig vrijstaande Sander van de Streek knikte prima binnen.

PSV rechtte na de pauze de rug. Na een sterke start sloeg het al snel toe via Marco van Ginkel. De gelegenheidsaanvoerder plaatste de bal precies in het hoekje buiten het bereik van de doelman. De Eindhovenaren waren een stuk sterker dan de gastheren en een keer knalde Eran Zahavi de bal nog net voorlangs. Toch had ook Utrecht zomaar de overwinning kunnen grijpen. Ware het niet dat Adrián Dalmau een behoorlijke kans liet liggen.

Het maakt voor de eindstand in de Eredivisie niets uit. PSV is tweede geworden en gaat de voorronde van de Champions League in. FC Utrecht moet het in de play-offs voor de Conference LEague opnemen tegen FC Groningen.