Ajax met VAR in Champions League

Aanvankelijk zou de VAR met ingang van seizoen 2019-2020 gebracht worden. Maandag besloot de UEFA om er een half jaar eerder mee te beginnen.

De UEFA is erg tevreden over de ontwikkeling van de technologie, die eerder al zijn waarde bewees op het WK in Rusland. „We hebben onderling gezegd: waarom zouden we nog wachten?”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bij een bijeenkomst in Dublin. „We zijn er klaar voor om de VAR al te gaan gebruiken. Het vormt een waardevol hulpmiddel voor de scheidsrechter en reduceert het aantal foute beslissingen.”

Ajax is als enige Nederlandse club na de winter nog actief op het Champions League-podium. PSV werd vorige week uitgeschakeld.

De VAR had deze voetbaljaargang ook al zijn waarde kunnen bewijzen. Het meest schrijnende moment uit het huidige Champions League seizoen was bij een wedstrijd van Manchester City, waarin aanvaller Raheem Sterling struikelde en ten val kwam. De Engels international verdiende er een penalty mee, terwijl er geen enkele sprake was van een overtreding.

Ook bij de Nations League-finales in juni is een VAR aanwezig.