Oranje treft Engeland in Nations League

In de andere halve eindstrijd staan thuisland Portugal en Zwitserland tegenover elkaar. Oranje komt op 6 juni in actie in Guimarães. Een dag eerder treft Portugal de Zwitsers in Porto. Op 9 juni wordt zowel de troostfinale als de eindstrijd gespeeld.

Bekijk ook: Koeman kijkt uit naar clash met Engeland

Bekijk ook: Koeman blij met euforie rond Oranje

Het Nederlands elftal is bezig aan een sterke reeks in het nieuwe Europese landentoernooi. Na een 2-1 nederlaag tegen Frankrijk boekte Oranje zeges op Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-0) en werd in Duitsland (2-2) op miraculeuze wijze een ticket voor de Final Four binnengesleept.

Ronald Koeman debuteerde op 23 maart als bondscoach tijdens een vriendschappelijk duel met Engeland. Die interland werd in de Johan Cruijff ArenA met 0-1verloren door een doelpunt van Jesse Lingard.

Vreugde na het gelijkspel in Duitsland. Ⓒ AFP

Er staat bij de Nations League geen direct EK-ticket op het spel, maar er wordt wel gespeeld om eer en een aardige geldprijs. De winnaar van het toernooi mag maar liefst 6 miljoen euro ophalen. De verliezend finalist pakt 4,5 miljoen euro, de nummer drie schrijft 3,5 miljoen euro bij en de nummer vier moet het doen met 2,5 miljoen euro.

Doordat Nederland zich heeft geplaatst voor de Final Four, heeft het een playoff-ticket bemachtigd voor het EK in 2020. Mocht Oranje zich via de normale EK-kwalificatieweg niet plaatsen, dan heeft het dus nog altijd een vangnet om zich via de playoffs wel te kwalificeren.

In de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2020 treft Nederland wederom Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.