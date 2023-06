Premium Het beste van De Telegraaf

’Voelen elkaar goed aan’ Neven Zonta en Tiger van den Goorbergh over zeldzame relatie in Moto2-klasse

Door Coo Dijkman

Zonta van den Goorbergh (r.) in gesprek met zijn neef Tiger. „We voelen elkaar supergoed aan.” Ⓒ Jos Schuurman

ASSEN - In de zeventiger jaren reed Piet van den Goorbergh in de TT, nadien namen zijn telgen Patrick en Jurgen aan de Nederlandse Grand Prix deel en vorig jaar maakte Jurgens zoon Zonta zijn TT-debuut. De Brabantse familie Van den Goorbergh is dan ook doordrenkt van motorsport en dat is ook het geval bij Zonta’s neef Tiger. De zoon van Patrick heeft echter zijn race-ambities opgegeven en sleutelt nu bij het Nederlandse team Fieten Olie GP Racing aan de Kalex-fiets van Zonta. In de aanloop naar de TT vertellen de neven over hun relatie die in de hoog aangeschreven Moto2-klasse zeldzaam is.