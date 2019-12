Virgil van Dijk neemt groundsman bij de hand

De ’Reds’ zetten op ’Boxing Day’ wel weer een stap richting het eerste kampioenschap sinds 1990 door met 4-0 te winnen bij de eerste achtervolger, Leicester City. „Vorig seizoen verloren we maar één keer, maar werden we nog steeds geen kampioen”, zei de verdediger bij Ziggo Sport. „We doen het dus wedstrijd voor wedstrijd en zullen tot de laatste speeldag alles geven.”

Liverpool vergrootte de voorsprong op Leicester tot dertien punten en heeft bovendien een duel minder gespeeld. „We wisten dat het een hartstikke zware wedstrijd zou worden. Zij zijn vol vertrouwen, ze spelen goed voetbal en hebben een spits die aardig in vorm is. Maar we hebben ze goed geanalyseerd en heel veel klopte bij ons vandaag”, aldus Van Dijk.

Virgil van Dijk blinkt weer uit. Ⓒ EPA

De Brabantse verdediger won dit jaar met Liverpool de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. Met Oranje kwalificeerde de captain zich voor het EK. „Ja, 2019 is een uitstekend jaar geweest. Hopelijk wordt 2020 nóg beter.”

Groundsman

Na afloop van het treffen met Leicester City schoot Van Dijk nog even te hulp. Een overijverige groundsman van Leicester besloot om in de hoek waar Liverpool aan het feestvieren was het veld vast te gaan bewerken.

Eerst keek de aanvoerder van Oranje de man wat geïrriteerd aan. Vervolgens besloot hij zelf de grasmaaier maar ter hand te nemen en weg te leiden uit de hoek waar Liverpool een feestje vierde.